Pablo Echenique, sobre la Ley del 'solo sí es sí': "Está bien como está, lo que hay es un problema de aplicación"

Pablo Echenique, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, nos cuenta en Más de uno sobre la Ley del 'solo sí es sí', que en estos momentos hay una negociación en el seno del Gobierno. "Nuestro objetivo es que no se rompa la unidad del Gobierno de coalición y por eso el Ministerio de Igualdad ha decidido enviar a la parte socialista, que está muy presionada por toda la situación, también propuestas de modificación del Código Penal. Aunque es evidente que digamos, las rebajas de penas que ya se están produciendo y esto lo sabe cualquier jurista, no van a dejar de producirse. Y en todo caso sería algo que tendría efectos a futuro después de que se apruebe la modificación. En todo caso la prioridad de todo el espacio político y del Ministerio de Igualdad es que no se elimine el consentimiento de la Ley, que es el problema que tiene la propuesta del Ministerio de Justicia, que toca el consentimiento que es el núcleo de la ley, que vuelve al modelo anterior, vuelve al modelo que permitió sentencias como la de La Manada y eso no es aceptable" ha afirmado.

La parte socialista del Gobierno está presionada por la derecha política, mediática y sociológica y que por eso se va a reformar la ley

"Estamos trabajando para llegar a un acuerdo, si el PSOE pretende actuar de forma unilateral, tendrán que explicarlo, seguro de que ningún diputado feminista apoyará en el Congreso que se elimine el consentimiento, que es la clave del avance" ha asegurado el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso

"Pensamos que la ley está bien como está, pero como el PSOE está sometido a mucha presión y ha decidido aumentar algunas penas mínimas, nosotros hemos cedido en virtud de alcanzar un acuerdo con el PSOE" ha dicho.

"No creo que ni Manuela Carmena ni Rita Maestre quieran eliminar el consentimiento, están de acuerdo con el PSOE y nosotros no. Me consta que Yolanda Díaz, tampoco" afirma.

Podemos ha rechazado cualquier cambio de la Ley 'solo sí es sí' que suponga volver al modelo legislativo anterior, algo que aprecia en la propuesta del Ministerio de Justicia ante las "presiones" del PP y sectores conservadores, y sentencia que la modificación del Código Penal no van a acabar con la revisión de penas.

De esta forma, la coportavoz estatal de la formación morada, Isa Serra, ha dejado claro que quieren blindar el "corazón" de la normativa, y que el problema no está en el texto sino en aplicación "incorrecta" por parte de una minoría de jueces.

Igualdad no ve la reforma penal una solución a las revisiones de la Ley solo sí es sí e insiste en errores de aplicación

El Ministerio de Igualdad no cree que una reforma penal sea la solución para frenar las revisiones de penas a violadores que está provocando la Ley del 'solo sí es sí' y considera que esta situación es consecuencia de una incorrecta aplicación del derecho transitorio de la propia ley, según han explicado fuentes del departamento.

Las mismas fuentes apuntan que, los expertos en la materia y el Gobierno de coalición comparten esta postura y, por eso, Igualdad ha propuesto como solución posible un Plan de medidas para la especialización judicial, la formación en violencias sexuales y el incremento de efectivos para la protección de las mujeres, tal y como, según han apuntado, se hizo para la aplicación de la ley contra la violencia de género aprobada en 2004.