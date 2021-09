Nadia Calviño: "Los beneficios de las compañías eléctricas son excesivos"

El precio de la electricidad se ha vuelto a disparar este miércoles, situado en 135,65 euros el megavatio hora, y marcando el miércoles más caro de la historia en la factura de la luz. El Gobierno, por su parte, quiere lograr el objetivo marcado por Pedro Sánchez para que este año el precio de la luz sea igual que en 2018.

Posible modificación fiscal que afecte a la factura de la luz

En la factura de la luz inciden varios componentes: el precio de la energía en los mercados mayoristas, los cargos de funcionamiento del sistema y los impuestos. Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, ha adelantado en 'Más de uno' que el Gobierno está trabajando en una serie de medidas "orientadas a amortiguar el impacto del mercado mayorista sobre el bolsillo de los ciudadanos".

En este sentido, sobre si el Gobierno se plantea bajar el IVA de la factura de la luz al 4%, Calviño confirma que "los impuestos es uno de los temas sobre los que estamos trabajando". Sin embargo, la ministra insiste en que las medidas que se tomen "tienen que ser eficaces desde el punto de vista fiscal" y recalca la responsabilidad del Gobierno para que "no se deben tomar decisiones apresuradas o atajos que nos lleven a malos mayores". Además, sostiene que parte de la reducción del precio de la luz "tiene que venir de reducir los beneficios excesivos que están teniendo las compañías eléctricas".

La ciudadanía no entendería un 'no' a la subida del salario mínimo

La última vez que Nadia Calviño estuvo en 'Más de uno' defendió la necesidad de llegar a un acuerdo con todos los agentes sociales antes de implementar cualquier medida. En relación a la subida del salario mínimo interprofesional, el Gobierno y la patronal CEOE todavía no han alcanzado un acuerdo, algo que Calviño considera difícil de explicar a la ciudadanía: "Los ciudadanos no entenderían que desde el mundo empresarial no haya ningún tipo de sensibilidad con mejorar las condiciones de los trabajadores que tienen los salarios más bajos, sobre todo, cuando en el mes de septiembre tenemos que decidir qué hacemos con los ERTEs y la prestación de los autónomos".

La ministra no considera "lógico" que, si no se logra un acuerdo sobre el salario mínimo interprofesional, los empresarios exijan bonificaciones y ayudas. "No parece lógico que dentro de tres días empecemos una negociación en la que los representantes empresariales nos van a decir 'hay que extender las bonificaciones', cuando no ha habido un acuerdo", dice Calviño sobre la importancia de alcanzar un punto en común.

Continuar con las negociaciones con la patronal

La vicepresidenta económica insiste en su voluntad de seguir teniendo “una negociación intensa y continua” con la patronal como hasta ahora para cumplir el objetivo del Gobierno de lograr, al final de la legislatura, una subida del salario mínimo que suponga el 60% del salario medio. Sin embargo, el cumplimiento de esta medida dependerá del avance de la economía.

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha planteado que el salario mínimo no sea igual en todos los territorios de España, puesto que el salario medio en Extremadura, por ejemplo, no es el mismo que hay en Madrid. El Gobierno, sin embargo, se niega a aceptar esta propuesta porque "en un país como este que se enfrenta a un reto demográfico, no sería una decisión sabia discriminar por territorios", explica Calviño.