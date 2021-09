Pedro Sánchez: "Cuando acabe 2021 se habrá pagado de luz lo mismo que en 2018"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido en una entrevista que publica el diario El País, a que cuando acabe 2021 los españoles podrán comprobar que han pagado de luz lo mismo que en 2018.

"Estamos trabajando con un plan para llegar a un compromiso concreto, y es que al final de 2021 los españoles echen la vista atrás y vean que han pagado en la factura de la luz una cuantía similar y semejante a la que pagaron en 2018. Ese es el objetivo y el compromiso: que todos los ciudadanos con un consumo medio al final de 2021 paguen una cuantía semejante y similar a la que pagaron en 2018, lógicamente con el IPC descontado", afirma Sánchez.

El presidente del Gobierno asegura que han puesto en marcha reformas estructurales y que está barajando la creación de "un consumo mínimo vital" para intentar rebajar el precio de la electricidad. Sánchez explica además que una cosa es la evolución del precio mayorista del mercado de la energía y otra es el recibo de la luz. "El recibo lo pagamos mensualmente. Lo que no tiene sentido es plantear el debate a diario, porque no pagamos la luz a diario. En su opinión, lo que puede hacer el Gobierno es amortiguar la evolución de ese precio mayorista. "Primero, con reformas estructurales, con una apuesta decidida por las energías renovables, no solo por cuestiones de cambio climático, sino porque es más barata".

Sánchez afirma que "los mercados de futuro eléctricos están ya diciendo que España, en 2022 y 2023, gracias a las renovables, va a tener unos precios inferiores a Francia y a Alemania". Además, recuerda que el Gobierno ha rebajado el IVA del 21% al 10%. "Esto está beneficiando a 28 millones de consumidores, a 2,8 millones de empresas. Supone un esfuerzo de merma de recaudación del Estado de 1.400 millones de euros. Eso amortigua en un 12% la evolución del recibo de la luz". Sánchez cita medidas también medidas como la protección de los consumidores más vulnerables con el escudo social, la prohibición de que se corte la luz a los que no puedan pagar o con el bono energético. "Estamos protegiendo a 1.100.000 consumidores. Es más, tenemos en proyecto definir un consumo mínimo vital precisamente en el ámbito de la electricidad y la energía", subraya.

Por último, resalta que el Gobierno ha tomado medidas "para revisar los sobrebeneficios que tienen las eléctricas". "Hemos detraído 650 millones de euros que iban a ir a la cuenta de las eléctricas para volcarlos en los consumidores", asegura. El presidente del Gobierno también resalta que se ha aprobado un fondo de sostenibilidad del sistema eléctrico, que ahora mismo está en tramitación en las Cortes. "Vamos a extraer de la factura del recibo de la luz "una serie de costes que hoy están pagando los ciudadanos y que mañana, una vez se convalide en el Congreso, van a pagar las empresas generadoras de esa energía, la nuclear, el gas. El Gobierno ha hecho y va a seguir haciendo todo lo posible. Con el plan de recuperación vamos a destinar 1.200 millones de euros al autoconsumo".

No a una empresa pública

Sobre la propuesta de Unidas Podemos de crear una empresa pública, Sánchez asegura que este asunto se discutió en el programa de coalición "y quedó fuera". "No forma parte del acuerdo de coalición. Por tanto, el Gobierno no se siente concernido por esa propuesta", indica. Respecto a si esta crisis puede romper el Gobierno de coalición, Sánchez afirma que se han cumplido ya el 34% de los compromisos firmados, se alcanzará un 38% en este semestre, y que continuará con el Gobierno PSOE-Unidas Podemos "hasta el último día".

"Estamos logrando cosas muy importantes, subir el salario mínimo, aprobar una ley de eutanasia, revertir recortes que se hicieron en el pasado, por ejemplo, en dependencia o en educación. Ellos están asimilando ese tránsito entre el activismo social y la política institucional. Pero desde el punto de vista de la lealtad, en las votaciones importantes Unidas Podemos siempre ha estado del lado del Gobierno. ¿Que los decibelios podrían ser un poco más bajos? Por supuesto", declara.

Renovación del CGPJ

Por otra parte, el líder socialista critica con dureza al PP por el bloqueo del Poder Judicial "El PP lleva mil días fuera de la Constitución. ¿Por qué mantiene como rehén al Gobierno de los jueces? El PP no ha aceptado el resultado electoral de 2019. No solo su derrota, sino la composición parlamentaria de las Cortes. A ese comportamiento hay que llamarlo con todas las letras: es antidemocrático", subraya.

"El PP patrimonializa todo: España, la bandera, la Constitución se tiene que leer como yo quiero... Hay un secuestro claro de la Constitución española. Que lo haga Vox es preocupante, pero que lo haga el PP es alarmante".