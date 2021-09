¿Cuál es la mejor forma para abaratar la factura de la luz?

LEER MÁS El precio de la luz alcanza este jueves una nueva cifra récord

Tras varios meses con un precio de la luz desorbitado, los ciudadanos comienzan a preocuparse ante el miedo de no poder hacer frente a la próxima factura. Para analizar este fenómeno, charlamos con Jorge Sanz, expresidente de la Comisión de Transición Energética, que nos explica que la solución debería ser eliminar algunos impuestos y crear nuevos que solo afectaran a los sectores más contaminantes: "No se perdería dinero porque lo que se dejaría de recaudar por un lado, lo pagarían aquellos que no se decantaran por energías más renovables".

Además, recalca que es difícil producir grandes cambios en el sistema fiscal porque "mientras el Ministerio de Transición Ecológica quiera avanzar, el de Hacienda querrá frenarlo para que les salgan las cuentas". En este sentido, indica que, en relación con la factura, "la mitad son impuestos y la otra costes de suministro".

En los próximos días, arranca la comisión parlamentaria para estudiar qué ocurre con el precio de la luz. Sanz señala que las consecuencias de esta dependerán de las intenciones de los diferentes grupos: "Si quieren usar la luz como arma arrojadiza, perderán los ciudadanos".

¿Cuánto cuesta generar electricidad?

Sanz relata el proceso para la producción de electricidad. "Si cogemos de ejemplo un día en el que cuesta 140 euros/MWH, son necesarios 2 MWH de gas para producirlo (uno se convierte en electricidad y el otro en calor) y cada uno de ellos cuesta 53 euros. En segundo lugar, los costes de emisión de CO2, que son de 25 euros por tonelada. Finalmente, quedan 9 euros restantes que son para peajes y costes de operación de la central".

¿Merece la pena crear una empresa pública de energía? Según el consultor, no es una buena idea porque, por ejemplo, Italia tiene suministro estatal y es el segundo país de la UE con los precios de la luz más elevados. "Influyen muchos más factores", añade.