La ex ministra González Laya no implicará a Pedro Sánchez como responsable de la llegada de Gali a España

La ex ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha sido imputada por el juez Rafael Lasala de Zaragoza por la llegada a España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali. La Justicia investiga si se cumplieron todos los trámites y obligaciones legales en la entrada de Gali en España o si el Gobierno incurrió en algún tipo de falta o delito.

Relación directa entre los denunciantes y el Gobierno marroquí

El periodista Ignacio Cembrero publica esta mañana en El Confidencial una información donde se pregunta quién mueve los hilos en esta querella contra la ex ministra González Laya. En su artículo Cembrero defiende la existencia de una relación entre los abogados que presentan la denuncia y las autoridades marroquíes.

Según explica Cembrero en 'Más de uno', la citación de Laya se debe a "una doble acción popular en Zaragoza por personas con fuertes vínculos con Marruecos". Por un lado, el abogado Antonio Urdiales, que en numerosas ocasiones se ha mostrado "a favor de Marruecos con la crisis hispano-marroquí" que comenzó en noviembre cuando Marruecos canceló la cumbre bilateral con España.

Por otro, existe otra acción popular representada por el abogado Juan Carlos Navarro, que representa a dos clientes también relacionados con las autoridades marroquíes; un empresario marroquí y un exdiputado del Partido Popular.

¿Podría González Laya señalar a Pedro Sánchez como responsable?

Las informaciones de las que dispone Cembrero es que la ex ministra González Laya, cuando se le notifique la cita ante el juez como imputada, invocará la ley y alegará que las deliberaciones del Gobierno están amparadas por la ley de Secretos Oficiales y, por tanto, no tiene la obligación de comunicar quién tomó la decisión de traer a Gali a España.

Asimismo, Cembrero sostiene que González Laya tiene aspiraciones de una carrera internacional, que inició antes de ser ministra de Asuntos Exteriores, y para alcanzar determinados puestos el apoyo del Gobierno español es fundamental. Por este motivo, González Laya "no va a tratar de implicar al presidente del Gobierno", informa el periodista.

La Abogacía del Estado recurrirá la denuncia a González Laya

Por otro lado, los abogados de la ministra están "absolutamente convencidos de que este asunto va a quedar en nada". Para empezar porque se ha presentado una denuncia y no una querella: "Cuando se presenta una denuncia no puede haber acción particular, por lo que será recurrido por la Abogacía del Estado ante la Audiencia Provincial de Zaragoza", explica Cembrero.