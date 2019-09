Fernando Grande-Marlaska: "Sánchez no tiene en mente unas nuevas elecciones"

El ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska asegura que Sánchez no tiene en mente unas nuevas elecciones y piensa que con el programa con 300 medidas que va a presentar el presidente del gobierno se puede internar formar gobierno. "Podemos me gusta y hemos trabajado durante un año de forma exitosa". "La gobernabilidad ha sido el reto principal de Pedro Sánchez desde el principio, y así nos lo ha transmitido".

Seguridad ciudadana

Con respecto a la seguridad ciudadana dice que "no ha mejorado la seguridad en Barcelona con respecto a hace un año, lo importante es ser conscientes de que Barcelona tiene un problema añadido en materia de seguridad". Por ello, explica que se está estudiando una reforma del Código Penal para dar una respuesta más realista al problema de la reincidencia en los hurtos. Aun así, defiende que España es uno de los países más seguros del mundo.

Sustitución de las concertinas

Marlaska ha anunciado durante su entrevista en el programa que para el 2020 el sistema actual de concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla será sustituido por un sistema más seguro y menos cruento: "el Gobierno va a sustituir las concertinas por un sistema mucho más seguro y menos dañino para las personas, vallas más difíciles de escalar pero que no atenten". Sobre las devoluciones de inmigrantes en caliente, aclara que el Gobierno no se ha planteado el no hacer devoluciones en caliente para agradar a podemos. "Nosotros lo que hacemos es cumplir la ley".

Protagonismo de Bildu en la vida política

El ministro deja claro que "no puedo asumir lo que se dice de que PSOE ha pactado en Navarra con Bildu porque no es verdad, no ha habido ningún pacto en Navarra con EH Bildu". Además, sostiene que "no me agrada pactar mientras que no haya un ejercicio de autocrítica por parte de la izquierda abertzale, para que las victimas del terrorismo tengan una satisfacción mínima". "Bildu necesita una autorreflexión importante de la lacra del terrorismo etarra", apunta.

Aquí puedes VER la entrevista completa a Fernando Grande-Marlaska en Más de uno.