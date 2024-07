María Jesús del Barco asegura que "no se está retorciendo la ley" contra Sánchez y su mujer

El juez Juan Carlos Peinado tomará declaración a las 11 de la mañana al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa por el caso de su mujer, Begoña Gómez.

Se trata de algo insólito pues el legislador se trasladará hasta la Moncloa para tomar declaración al jefe del Ejecutivo. A la cita, que será grabada en vídeo, acudirán el fiscal del caso, los abogados de los tres investigados y la letrada de Vox como representante de las acusaciones populares.

Un procedimiento poco habitual

La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, asegura que no se trata del procedimiento habitual, pero el juez ha decidido cuáles son las diligencias pertinentes para la averiguación de los hechos investigados.

En este caso, ha decidido "tomar declaración a Pedro Sánchez en su condición de esposo de Begoña Gómez" y no en su condición de presidente del Gobierno, por lo que "nos sitúa en la imposibilidad de que declare por escrito y, por eso, tiene que personarse allí el juez instructor".

Ante todo, Del Barco advierte que "está todo previsto la ley y no se está retorciendo la ley como manifestaba ayer el ministro Grande-Marlaska".

Sánchez puede negarse a declarar contra su esposa

El presidente del Gobierno, al ser citado como esposo de Begoña Gómez, puede acogerse a la dispensa de no declarar contra su mujer. "Podrá acogerse a esa dispensa como cualquier otro ciudadano, porque le ha citado como esposo de Begoña Gómez y no como presidente del Gobierno", explica la presidenta de la APM.

Se trata de un procedimiento habitual en el que los testigos se abstienen de declarar en contra de sus familiares o personas con análoga relación de afectividad. "Es un prefecto que trata de proteger ese vínculo familiar y que no se produzcan declaraciones que perjudiquen al otro", dice Del Barco, siendo "el otro" la pareja, hijos, padres, etc.

Así, de igual manera que Begoña Gómez decidió no declarar cumpliendo con su derecho fundamental recogido en la Constitución, Pedro Sánchez puede abstenerse de declarar en hechos relacionados con su esposa. "Eso es acogerse a un derecho que le da la ley de enjuiciamiento criminal, no supone no colaborar", matiza la presidenta.

"La ley es igual para todos y se aplica para todos por igual"

Al contrario de las informaciones que aseguran que se vulneran los derechos de Begoña Gómez, María Jesús del Barco asegura que el día 5 de julio se suspendió la primera declaración para que su asistencia letrada pudiera tener conocimiento de la querella que, al parecer, no se le había dado traslado.

Después, se acogió a su derecho a no declarar y lo mismo puede hacer hoy Pedro Sánchez. Por ello, insiste en que: "La ley es igual para todos y se aplica para todos por igual".