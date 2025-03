Manuel Domínguez, vicepresidente canario: "Canarias necesitaba una solución, hubiese optado por otra y entiendo a las comunidades"

Manuel Domínguez atiende a Carlos Alsina tras conocerse el acuerdo entre Gobierno y Junts para el reparto de menores migrantes en la reforma de la ley de extranjería. "Canarias mereció tener una solución hace un año acorde a la necesidad que tenemos. Es una comunidad saturada que no soporta incrementar la atención a los menores porque no tenemos espacio, no tenemos personal y los recursos económicos los hemos tenido que poner desde la comunidad dejando de atender otras necesidades. Ha sido un despropósito y necesitamos urgentemente una solución", sostiene el vicepresidente canario.

El popular subraya que su solución no habría pasado por "ceder ante los partidos independentistas": "Habíamos apostado por la solución que se plantea a nivel nacional desde la tutela de menores por el Estado, pero el Gobierno ha optado por otra opción, que es ceder ante los partidos independentistas y Junts, que es quien gobierna este país, y a partir de entonces parece que Canarias tiene una solución".

Así, el vicepresidente canario asegura que no ve con malos ojos la reforma, al mismo tiempo que entiende las reticencias de otras comunidades del PP. "Cada uno sigue sus intereses particulares, yo tengo que velar por los intereses de los canarios. Hubiese optado por otra solución, pero entiendo la postura de las comunidades y también nos entienden a nosotros, porque la cifra de menores aquí es desproporcionada, inasumible e inaguantable".

No ve "discrepancias" con la dirección nacional del PP

En este sentido, insiste en que no hay discrepancia con la dirección nacional y que comprende la situación. "Las comunidades han dicho lo mismo que padece Canarias, como los recursos", ha dicho, a lo que ha añadido que echan en falta "la financiación cierta y no esos recursos del primer año para financiar la tutela de menores". Además, ha destacado que el problema está "acentuado en Canarias": "Yo soy vicepresidente del Gobierno de Canarias, por tanto la dirección nacional del partido y los dirigentes de otras comunidades entienden cuál es mi posición. La situación de Canarias nadie se la puede imaginar, hay que ver cómo están los centros, sufrir por cómo llega una patera, ver cómo nace un bebé en nuestras costas...".

Por lo tanto, Domínguez afirma que el Gobierno pretende "dividir a las comunidades", las regiones que considera que "exigen al Estado que asuma la responsabilidad y el papel de cuidado de los menores". Sobre la intención de Vox de "ni un mena más", comenta que "la ley se va a acatar indistintamente de las opiniones": "Repito que entiendo las opiniones. Piensan 'si a Canarias, que es donde no se puede más, no la ayudan, ¿qué va a suceder con nosotros?' Escuché las declaraciones de Mazón, que decía que sin recursos no podía asumir esta situación, y todos acentúan la necesidad de tener recursos".

Sobre el decreto que reforma la normativa, Domínguez cree que existe una "laguna preocupante", pese a que Canarias "tenía que buscar una solución": "Canarias tenía que buscar una solución, se lo ha currado para conseguirla, porque no podemos seguir en esta situación de riesgo constante".