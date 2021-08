Lutfullah Salimi, intérprete afgano: "Los familiares de los intérpretes y de los colaboradores son los primeros objetivos para los talibanes"

Desde la base militar de Torrejón de Ardoz se ha coordinado la misión de evacuación realizada por las tropas españolas en la cual alrededor de 2.000 personas han llegado a España huyendo de Afganistán. En el programa especial de hoy hablamos con dos víctimas y testigos afganos de la toma de control de Kabul por parte de los talibán.

El futuro incierto de muchas familias afganas

Lutfullah Salimi, es un interprete afgano refugiado en León que trabajó para las Fuerzas Armadas españolas en una base afgana, y que reside en España desde 2015. Lutfullah, relata con tristeza lo que su familia ha vivido desde la toma de Kabul "somos de una etnia que los talibanes van a por ellos", "hace unos días mataron a diez personas de nuestra etnia, solamente por pertenecer a ella". Por ello, agradece que su familia a pesar de todas las dificultades llegase a salvo el jueves por la noche a la base de Torrejón.

A la hipotética idea del paradero de su familia si no hubieran conseguido llegar a España se lamenta:" Al ser familiar de un interprete que ha colaborado con los españoles, no había posibilidad de sobrevivir", asegura también que "están registrando casa a casa, están buscando a gente que estaban colaborando y a los militares que estaban en el gobierno afgano". Además añade: "Hay bastantes de las familias de los intérpretes que se han quedado allí" porque "no hay esperanza".

Sadaf Rahimi, boxeadora refugiada en España cuenta desde Onda Cero Madrid que lleva viviendo en España desde 2016. Ella y su hermana consiguieron salir del país aprovechando el estreno del documental que hicieron juntas. A pesar de que los talibán amenazaron a su familia, todos los miembros excepto su marido que se encuentra en Irán, consiguieron llegar a España la semana pasada.

La llegada de su familia a España alegra a Sadaf pero también lamenta lo que está ocurriendo en su país: "Estoy muy triste por las familias que están en Afganistán y no tienen futuro".

Una ayuda desinteresada

Antonio Pampliega un periodista español especializado en zonas de conflicto, fue quién ayudó a esta familia a llegar a España. Desde Onda Cero Málaga cuenta como se puso en contacto con Sadaf: "Tocamos todas las puertas posibles" para conseguir salvar siete vidas. "Es lo mejor que he hecho en estos 14 años que llevo cubriendo zonas de guerra" afirma.