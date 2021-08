Antonio Pampliega: "Deberíamos dejar de blanquear al régimen talibán"

Antonio Pampliega es un periodista español especializado en zonas de conflicto. A lo largo de su trayectoria, ha cubierto guerras en Afganistán, Somalia, Sudán del Sur, Ucrania, Irak o Siria. En este último país fue secuestrado en 2015 por Al Qaeda y permaneció retenido 299 días.

Cuatro familias afganas esperando la ayuda española

Durante la misión de evacuación Pampliega ha colaborado para traer a España a numerosos ciudadanos afganos colaboradores con las tropas españolas. Cuando se produjo el atentado en las proximidades del aeropuerto, cuatro familias afganas estaban en el aeropuerto esperando poder subir a un vuelo con destino a España, pero las evacuaciones se paralizaron.

Al día siguiente, a las cinco de la mañana, contactaron con Pampliega para ver si podía hacer algo por ellos. En aquel momento, los militares españoles ya estaban de retirada, por lo que Antonio no tuvo forma de ayudarles. Esto, confiesa, hizo que se le cayera el alma a los pies. Al final, "te quedas con todas las personas a las que has podido ayudar, a quienes les has dado una segunda oportunidad", sostiene el periodista.

Entre las familias a las que Pampliega ha podido ayudar a salir de Afganistán está la de Sadaf Rahimi, boxeadora afgana que logró huir del país en 2016. Durante el tiempo que estuvo en Afganistán, los talibanes amenazaron a su familia, por lo que ahora se vieron obligados, más que nunca, a huir. Su familia llegó al aeropuerto con gran dificultad, pero no lo hubieran logrado sin la ayuda de Pampliega y del ministerio de Defensa.

"Las niñas no van a tener educación"

Sobre el futuro de los ciudadanos afganos después del control talibán, Pampliega denuncia las represalias a las que serán sometidos. A pesar de que el Gobierno talibán ha anunciado que las niñas podrán seguir estudiando, esta educación tendrá que ser impartida por mujeres, "pero no hay mujeres profesoras, por lo que no van a tener educación", dice. También, hace dos días los talibanes mataron a un músico de folk porque iba en contra de los preceptos del islam. Ante estas injusticias Pampliega insiste: "Deberíamos dejar de blanquear a este régimen talibán".