Luis Tudanca: "No quiero pensar que Pedro Sánchez pretende que los liderazgos se decidan de arriba a abajo"

Hoy debería iniciarse el proceso de primarias en Castilla y León que fueron suspendidas el viernes pasado por el Comité Federal de Ética y Garantías desde Ferraz. La consigna de la dirección socialista es que todos los congresos regionales -incluidas las primarias- se celebren después del Congreso Federal que tendrá lugar el último fin de semana de noviembre en Sevilla.

Desde el entorno del secretario general del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca -quien reaccionó a la suspensión de las primarias diciendo que acataba, pero que no compartía la decisión- hablan de "juego sucio" por parte del secretario de organización federal, Santos Cerdán, para descabalgar a Tudanca y proponer posibles sustitutos.

Sánchez y Cerdán no se han puesto en contacto con Tudanca

En este contexto, Tudanca asegura que, por el momento, "no ha habido ninguna comunicación" por parte del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ni por parte del secretario de organización, Santos Cerdán. Esto le sorprende porque no acostumbra a hacer entrevistas hablando de cuestiones orgánicas internas del PSOE, sino que prefiere "que las cosas se hablen dentro".

Sin embargo, "la única respuesta que he recibido fue la suspensión unilateral por parte del secretario de organización que no decidió la dirección del PSOE en Castilla y León" y, por tanto, "se hurtó la voz de la militancia decidida por la inmensa mayoría del partido en Castilla y León", considera Tudanca.

No entiende el por qué de las maniobras de Santos Cerdán

La gresca por las primarias es la última gota que ha colmado el vaso en las relaciones entre la dirección nacional y el PSOE castellanoleonés. Tudanca asegura que, por su parte, todavía no ha anunciado públicamente que quisiera presentarse de nuevo a la dirección en Castilla y León, sino que "estaba esperando a que se iniciara el proceso ordinario de primarias".

En el pasado ya intentaron que no se presentase en Castilla y León ofreciéndole un puesto en las listas socialistas al Parlamento Europeo, pero "mi compromiso estaba y está aquí", sostiene.

"Quería que aquello que construímos en los últimos 10 años, que por fin acabara con la resignación y ganara elecciones en Castilla y León [...] continuara conmigo o sin mí". Por todo ello insiste en que no entiende "el por qué de esas filtraciones y maniobras" desde el entorno de Santos Cerdán y así se lo dijo.

A pesar de ello, Tudanca se queja: "lo he intentado mil veces arreglar en privado y por las buenas y no he encontrado más que esta respuesta".

Críticas a Ferraz por intentar "debilitar y desestabilizar" al PSOE en otras comunidades

El secretario general del PSOE en Castilla y León enumera otras comunidades -Madrid, Extremadura, Andalucía o Aragón- donde "se han dado pasos para debilitar y desestabilizar" sus liderazgos, algo "inédito" que va en contra del bienestar del partido.

"Creo que el partido está en una situación de suficiente dificultad como para que nos dediquemos a remar en la misma dirección", considera Tudanca a la vez que defiende que él se ha dedicado a "trabajar y a hacer política" en Castilla y León en materia del protocolo antiaborto o las leyes que invisibilizan al colectivo LGTBI.

Asimismo, asegura que le "duele especialmente" que se haya utilizado "lo que se ha venido llamando 'fachosfera' o 'pseudomedios' para hacer ataques personales y familiares". Algo que "si lo hacen desde la derecha es muy doloroso, pero si lo hacen compañeros de partido contra compañeros de partido, es mucho más grave", dice.

Tudanca asegura que las maniobras vienen desde Ferraz

Luis Tudanca asegura que la autoría de esas filtraciones y maniobras vienen desde la secretaría general del PSOE como así se está publicando en todos los medios nacionales. "Yo luché mucho desde el principio al lado de Pedro Sánchez para que en este partido las cosas no las decidieran desde ese ente abstracto que es Ferraz", denuncia.

Al contrario, se trataba de que los militantes del PSOE tuviesen voz; "se trata de tener un candidato y un proyecto alternativo", dice valorando que el PSOE ganó las elecciones en Castilla y León por primera vez en muchos años.

En definitiva, lo único que pide es "respeto para la militancia de Castilla y León, les dejen votar y que quien quiera ofrecer un proyecto alternativo, lo haga con toda tranquilidad".

Evita culpar a Sánchez por avalar estas maniobras

Luis Tudanca matiza que se refiere al "entorno del secretario de organización del PSOE" porque no puede asegurar que Santos Cerdán sepa "todo lo que hacen algunos de los que están muy cerca de él". A pesar de esto, evita ponerse en la tesitura de asegurar que Pedro Sánchez avala alguna de estas maniobras e insiste: "fui el último secretario autonómico que quedó al lado de Pedro Sánchez cuando todo saltó por los aires".

Tudanca persiste en defender al presidente del Gobierno: "no quiero pensar que Pedro Sánchez pretende que los liderazgos se decidan de arriba a abajo con todo lo que luchamos contra ello". Con todo, asegura que él hará "todo lo posible para defender ese modelo de partido y garantizar la autonomía y respeto a la voz de los militantes de Castilla y León".