José Manuel, atrapado en Marruecos: "Nos sentimos abandonados por el gobierno de España"

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, desveló ayer en una entrevista en Más de uno, la situación de 3.000 españoles atrapados en Marruecos tras la suspensión de los vuelos con España y con Francia. El gobierno español ha fletado un barco desde Tánger hasta Algeciras para devolver a España a muchos de esos españoles encerrados allí tras viajar a Marruecos durante las vacaciones de Semana Santa.

José Manuel, atrapado en el sur de Marruecos

José Manuel es uno de los 3.000 atrapados en Marruecos, en la zona del sur del país. José Manuel, junto a tres personas más, viajó a Tángerel día 27 cumpliendo con toda la normativa que exigían ambos países, que consistía en una PCR y la documentación en regla. El día 30 se enteraron del cierre de fronteras, lo que supuso la cancelación del vuelo de regreso a España previsto para el día 4. "Hemos intentado todo, pero incluso el transporte marítimo está cerrado", cuenta José Manuel.

En el primer ferry fletado por el gobierno español para el 4 de abril caben aproximadamente 800 personas. Aún así, cuando se enteraron, José Manuel y sus acompañantes rellenaron un formulario para solicitar una plaza en el barco. Todavía, cuenta, están esperando a que les confirmen si tienen plaza o no, pero parece estar completo desde hace tiempo. "Del segundo barco todavía no tenemos ninguna noticia", se queja del ferry que, según se prevé, saldrá la semana siguiente, y añade que la aerolínea no le ha asegurado el reembolso del vuelo cancelado.

La mujer de José Manuel es diabética y necesita medicación que en Marruecos no puede encontrar. Aunque su situación es de urgencia, y tras intentar contactar con el consulado y embajada española, José Manuel se queja de la falta de información y dice sentirse "abandonado por el gobierno".

Pilar, atrapada en un hotel de Marrakech

Pilar viajó con una amiga hasta Marrakech el 28 de marzo con la idea de estar una semana descansando en un hotel y paseando por la Medina. Al igual que la mayoría de españoles que viajaron por las vacaciones de Semana Santa, sus planes se truncaron cuando el gobierno Marroquí anunció el cierre de fronteras con nuestro país. "Esto crea una inseguridad de no saber cuándo vas a volver", dice.

Pilar, que viajó con todos los requisitos en regla y que sostiene que no se imaginaba que esto le podría pasar, explica que aún no tienen plaza asegurada en el primer ferry. Desde el consulado de Marrakech, donde intentan acelerar todos los trámites para regresar a España cuanto antes, "lo único que nos dicen es que estamos en la lista de espera", comenta.

España fletará un segundo ferry

El próximo martes saldrá desde el puerto de Tanger Med con destino a Algeciras un segundo barco para repatriar a los españoles que no han sido admitidos en el primero. Este barco, de la compañía Transmediterránea y con capacidad para 750 pasajeros, se añade al que el próximo domingo zarpará también desde Tánger, con una cantidad similar de pasajeros y fletado en este caso por Balearia.

El procedimiento pasa por apuntarse en alguno de los cuatro consulados españoles en el país magrebí a través del link que ha colgado Exteriores en su cuenta de Twitter, requisito indispensable para abordar estos barcos que se fletan en coordinación entre la Embajada de España y el ministerio marroquí de Exteriores.