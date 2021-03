González Laya confirma que el cierre aéreo de Marruecos con España y Francia ha dejado a 3.000 turistas españoles allí

LEER MÁS España exigirá una prueba PCR negativa a los pasajeros que entren por vía terrestre desde Francia

Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha destacado en Más de uno los logros del gobierno de España a nivel europeo para homogeneizar medidas entre los diferentes miembros de la Unión Europea, como la implantación del certificado de vacunación europeo y la compra de vacunas de forma conjunta.

Restricciones en las fronteras

González Laya explica que las fronteras exteriores de la Unión Europea se abrirán en función del riesgo de los países terceros. Así mismo, entre los países de la Unión se irán "reduciendo los requisitos a medida que avance la vacunación" y se buscarán medidas homogéneas entre todos los países europeos. Por eso mismo, continúa la ministra, "España está trabajando un modelo europeo de certificado de vacunación y ha impulsado una compra grupada de vacunas en Europa", lo que asegura su eficacia.

Sobre la posibilidad de viajar este verano fuera de España, González Laya alude a la responsabilidad y se mantiene firme: "Cuanto más responsables seamos ahora y más avancemos en el plan de vacunación, más posibilidades tendremos de pasar un verano 'normal'".

González Laya sostiene que el gobierno ha seguido las recomendaciones comunitarias en materia de fronteras externas que animaba a "restringir el acceso cuando las necesidades lo justificasen". En el caso de la cepa británica, se restringió el acceso para intentar evitar su llegada a España. "Esto se modula a medida que cambian las circunstancias", explica la ministra quien considera que han sido muy escrupulosos al imponer PCR a los viajeros franceses que llegan por vía terrestre.

"Estamos imponiendo medidas de control de la Covid en fronteras y medidas para evitar los viajes innecesarios", dice González Laya. En este sentido, Marruecos ha suspendido los vuelos con Francia y con España por razones sanitarias, y cientos de ciudadanos españoles que estaban de viaje en Marruecos ahora tienen problemas para volver a España. Por ese motivo, la ministra hace un llamamiento al esfuerzo de todos los ciudadanos para que cumplan con las restricciones y añade: "Como horizonte tenemos un verano que podría ser más o menos normal si controlamos estos rebrotes".

Certificado de vacunación europeo para junio

En primer lugar, la ministra ha querido poner en valor la labor del gobierno de España para conseguir que el certificado europeo sea una realidad, lo que garantizará "un retorno a la movilidad de forma segura y ordenada". González Laya ha asegurado que, como tarde, en junio tendríamos el certificado de vacunación europeo que clasificará a los ciudadanos de mayor o menor riesgo si están o no vacunados. "Quien no esté vacunado no se le va a prohibir la movilidad, pero tendrá más limitaciones", explica la ministra

Lentitud en la vacunación

La administración de las vacunas en los países de la Unión Europea avanza con lentitud en comparación con Reino Unido, Israel o Estados Unidos. Sin embargo, la ministra ha insistido en que los gobiernos de la Unión Europea están haciendo "una tarea titánica" para cumplir con los calendarios de vacunación. Además, afirma que la decisión del gobierno de España de impulsar una compra de vacunas a nivel europeo fue "una buena decisión", porque si no, los países europeos competirían entre sí para conseguir las dosis, como ocurrió al inicio de la pandemia con las mascarillas y equipos de protección.

"Nuestro sistema sanitario es capaz de poner las vacunas en tiempo récord", asegura la ministra y añade que el pasado fin de semana se administraron más de medio millón de vacunas.

"Hay que seguir vacunando con AstraZeneca"

La semana pasada varios países europeos, entre ellos España, paralizaron la vacunación con las dosis de AstraZeneca por unos casos de trombosis. Hoy Alemania ha suspendido la vacunación con esta dosis a las personas menores de 60 años. Sin embargo, González Laya insiste en la seguridad de esta vacuna y sostiene que España sigue los criterios de la Agencia Europea del Medicamento: "Hoy la vacuna de AstraZeneca es segura; hay que seguir vacunando con AstraZeneca".

"España no viola los Derechos Humanos"

El informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre los Derechos Humanos señala el riesgo de los ataques del gobierno español contra parte de la prensa. En concreto, especifica que hubo ataques verbales por parte de miembros del gobierno a medios y periodistas. Sobre este informe, González Laya explica que en la primera página de ese informe se puede leer que en España no se han detectado abusos sobre los Derechos Humanos, algo que sí se ha detectado en países como Francia e Italia.

Viaje imprevisto a Venezuela

El lunes la secretaria de Estado de Asuntes Exteriores, Cristina Gallach, visitó Venezuela para reunirse con la vicepresidenta ejecutiva de ese país, Delcy Rodríguez. La ministra justifica que no se informase de este viaje imprevisto porque "cuando se organizó el viaje no sabíamos con seguridad si sería posible una conexión aérea con Venezuela y esperamos a que ella estuviese allí para comunicarlo". En este viaje, España y Venezuela buscan estrechar lazos y encontrar una solución para la situación política del país.