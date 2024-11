Isabel Jimeno, doctora: "La neumonía es la primera causa de muerte infecciosa en el mundo"

Desde hace quince años, todos los 12 de noviembre se conmemora el Día Mundial contra la Neumonía. Se trata de una jornada para reflexionar y para divulgar sobre una de las enfermedades respiratorias más comunes, y más graves. Al año, la neumonía tiene una incidencia de entre dos y diez por cada mil habitantes. Y, como es habitual, los casos con peor pronóstico son los grupos de mayor riesgo: las personas mayores y los niños pequeños.

La primera causa de muerte infecciosa

La doctora Isabel Jimeno, que es médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y que tiene un máster en Epidemiología y Salud Pública por la Universidad Autónoma, explica en 'Más de uno' que la neumonía "es la primera causa de muerte infecciosa en el mundo, tanto en niños como en adultos".

Afecta a los pulmones, a las vías respiratorias bajas, por lo que puede llegar a ser bastante grave, según el estado de salud del paciente. Además, al ser de causa infecciosa , se puede contraer con un contagio entre personas, "como ocurría con el Covid", apunta Jimeno.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas de la neumonía, al principio, pueden confundirse como un catarro, pero "peor". Así, normalmente se tiene tos, fiebre, escalofríos y, sobre todo, "una sensación de estar postrado" y no poder moverse debido al dolor muscular.

"Esos dolores musculares, las mialgias, la fiebre y la tos son muy importantes", puntualiza la doctora, quien recomienda acudir al médico en cuanto se sufran estos síntomas "que nos deben poner en alerta".

El sistema inmunitario envejece a la vez que nosotros

En cuanto al tiempo de duración, la enfermedad se prolonga más o menos según el paciente que se haya contagiado. "De contagiarnos de una neumonía no hay nadie libre", advierte Jimeno, pero es cierto que la población vulnerable es quien más sufre esta enfermedad.

A medida que nos hacemos mayores, nuestro sistema inmunitario responde peor a las infecciones. Esto tiene varias consecuencias; que tengamos patologías crónicas como un Epoc o diabetes, y que nuestro sistema inmunitario funciona peor, "y esto nos hace ser más susceptibles a tener infecciones y que acaben en una neumonía". Por todo ello, es vital proteger a las personas vulnerables.

Claves para prevenir la neumonía

Para prevenir la neumonía es muy importante mantener hábitos saludables; comer bien, hacer deporte, no fumar, no beber, etc. Además, mantener las medidas higiénicas que adoptamos durante la pandemia y vacunarnos contra estas enfermedades, pues "estamos en plena campaña de vacunación frente a infecciones respiratorias", recuerda la doctora.

Por otro lado, cada uno de nosotros, dependiendo de si tenemos patologías crónicas o no, debemos consultar a nuestro profesional sanitario para conocer si es necesario vacunarse de alguna enfermedad en concreto.