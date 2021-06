Isabel Díaz Ayuso: "El Consejo Interterritorial no está para imponer medidas por rodillo"

La Audiencia Nacional admitió ayer el recurso de la Comunidad de Madrid contra las restricciones al ocio nocturno y a la hostelería aprobadas en el Consejo Interterritorial de Salud la semana pasada. La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comenta en Más de uno que las medidas adoptadas eran innecesarias porque nos encontramos en un momento de mejora epidemiológica prácticamente en la totalidad de España.

"El Gobierno se dedica a imponer medidas de forma totalitaria"

Ayuso considera que el recurso presentado por su gobierno fue "una medida sobrevenida" porque "un Consejo Interterritorial no está para imponer con rodillo una serie de decisiones que como dice el recurso lo único que crea es un sinsentido normativo". Lamenta que nunca se pueda llegar a un consenso con el Gobierno de España, que se dedica a imponer medidas "de una forma totalitaria" y apelando a una falsa mayoría, pues las comunidades que estaban en contra de las medidas representan a más de 30 millones de españoles.

Por su parte, la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid ve con buenos ojos que Sanidad esté preparando un nuevo documento para modificar alguna de esas restricciones que entraron en vigor el sábado pasado. Ayuso espera que en esta nueva pieza se alcancen acuerdos entre los diferentes gobiernos territoriales, pero se muestra firme: "Si para alcanzar acuerdos tengo que atacar a la hostelería y a la iniciativa privada, no endureceré ninguna medida de las vigentes".

"Queremos empezar a trabajar en bajar impuestos y aplicar medidas para la recuperación"

Hoy se constituye la Asamblea de Madrid tras las elecciones del 4 de mayo, con lo que dará comienzo la XII Legislatura que durará un máximo de dos años. Isabel Díaz Ayuso, presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, propondrá al Grupo Parlamentario Popular de la Asamblea de Madrid que Eugenia Carballedo sea la nueva presidenta del Parlamento autonómico. Ayuso es consciente de que comienza una legislatura con un panorama completamente distinto al que había antes de las elecciones. La presidenta, que tiene mayoría absoluta y no ya no gobernará con Ciudadanos, quiere "empezar a bajar impuestos y aplicar un programa centrado en la recuperación y en los temas sociales".

El Partido Popular ha cedido a Vox un puesto en la mesa de la Asamblea de Madrid, a pesar de que durante la campaña electoral se comentó que Vox obtendría la presidencia de la Asamblea a cambio de pactar la investidura de Ayuso. Con la cesión de este puesto -a Vox no le correspondería ningún puesto por el número de escaños logrados en las elecciones- Ayuso busca el entendimiento: "Les cedemos un puesto y lo hacemos encantados".

Sobre la carta de Junqueras: "Me parece repugnante, reprochable y una farsa"

En relación a la carta de Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Catalunya, sobre los indultos y su intención de suspender, de momento, la vía unilateral en Cataluña para obtener la independencia, Ayuso se muestra tajante: "Me parece absolutamente repugnante, reprochable, una farsa y lo que más me duele es que el Gobierno de España esté permitiendo todo esto". La líder popular considera que la situación de Cataluña es muy grave, insiste en la legalidad de la propuesta de los independentistas y sostiene que "no se puede permitir que cuatro golpistas se salten el estado de derecho y quieran fragmentar España". Ante esta situación de inestabilidad y enfrentamiento social, explica que muchas empresas y ciudadanos "tienen que irse de su comunidad huyendo de la farsa y la locura" y por ello, sostiene: "espero que el Gobierno de Sánchez lo pague eternamente en las urnas".

Manifestación contra los indultos

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid estará en la manifestación de Colón para demostrar su rechazo a los indultos y a la situación que "está provocando el Gobierno y los independentistas en Cataluña". Algunos barones del Partido Popular no acudirán a la manifestación de Colón porque lo consideran una manera de dar oxígeno a Sánchez en la medida en que reeditar la "foto de Colón" podría servir de utilidad para la campaña de persuasión.

Sin embargo, Ayuso considera que "es una forma de estar con la sociedad civil y de mostrar mi rechazo a esta situación que está acabando con la que era la comunidad más próspera de España". Debido al independentismo, "que de manera ilegal pretende fragmentar España, con la connivencia del Gobierno", Cataluña está sumida en un absoluto fracaso, en el éxodo empresarial y en la división social. "Me parece bien que desde el corazón de España los ciudadanos muestren su rechazo a ese totalitarismo", sostiene.

Gabilondo como Defensor del Pueblo

Durante la campaña electoral Isabel Díaz Ayuso declaró que, si por ella dependía, Ángel Gabilondo jamás sería el Defensor del Pueblo. Ayuso explica que Gabilondo cambió radicalmente en las jornadas preelectorales: "Leía unos argumentarios que nada tenían que ver con el discurso que había mantenido hasta el momento".

Sin embargo, ahora Ayuso rectifica su opinión y cree que Ángel Gabilondo daría el perfil para ser Defensor del Pueblo: "Lo importante es la trayectoria que en general ha mantenido, es un político con un trato magnífico y absolutos consensos".