Íñigo Errejón: "España no puede vivir de ser un resort vacacional para toda Europa"

El diputado de Más País, Íñigo Errejón, opina sobre la llegada de turistas franceses a Madrid, sobre la ausencia de primarias para las elecciones del 4 de mayo en su partido y sobre la marcha de Pablo Iglesias del Gobierno para ser candidato a presidir la Comunidad de Madrid.

"La gente no puede pagar 80 euros semanales por ir a un psicólogo"

Íñigo Errejón, habla en Más de uno sobre qué le pareció la respuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando le preguntó por la inversión en salud mental en nuestro país. Dice que su respuesta le pareció correcta pero "va pasando el tiempo y va a haber que seguir insistiendo porque a la gente le sigue pasando que está sola y no puede pagar 80 euros semanales por un psicólogo".

"Me creeré las palabras del presidente cuando el Gobierno conteste con políticas publicas y aprueben la estrategia nacional de salud mental y multiplicar las plazas de psicólogos en la Sanidad Públicas", indica Errejón.

La marcha de Iglesias del Gobierno: "es lo que establece la ley"

Sobre si le parece deseable que cese Pablo Iglesias como vicepresidente cuanto antes, Errejón dice que "es lo que establece la ley". Desea que la remodelación del Gobierno tras la salida de Pablo Iglesias sea cuanto antes: "bastante ensimismado está este Gobierno como para perder más tiempo".

Por otro lado, sobre si desea que renuncie Pablo Iglesias como diputado en las Cortes, el diputado de Más País dice que es una decisión personal y que él ahí no se mete pero cuenta que "cuando fui candidato a la Comunidad de Madrid dejé de ser diputado".

Errejón justifica la ausencia de primarias en Más Madrid

Con respecto a cuál es la razón por las que no ha habido primarias en Más Madrid para la elección de la lista, Errejón dice que se ha validado una lista que da continuidad al grupo parlamentario que ha venido trabajando estos años y que ha sido una decisión de la dirección de Más Madrid y asegura que "yo estoy más centrado en el trabajo en el Congreso de los Diputados".

Sobre por qué no se ha consultado a la militancia la propuesta de Pablo Iglesias para ir en coalición a las elecciones responde que "ahí las cosas estaban muy claras y no hace falta enredarse mucho". "Somos un espacio político propio y venimos de una trayectoria política propia cuando otros no estaban atentos a Madrid siendo la principal alternativa al desgobierno de Isabel Díaz Ayuso".

En cuanto a si tendría problemas su partido a pactar con Ciudadanos, Errejón recuerda que en junio de 2019 ofreció un acuerdo a Ciudadanos, PSOE y Podemos y piensa que "Ciudadanos entonces cometió un error para los madrileños y ellos mismos". "El rumbo que eligió Ciudadanos siendo comparsa de la extrema derecha, hoy amenaza su existencia", cree.

Además, el diputado de Más País reconoce que "si Ciudadanos quiere corregir el rumbo, nosotros encantados; si sumamos para un gobierno alternativo en la Comunidad de Madrid, hay que sentarse con todo el mundo".

"Si una PCR te deja moverte, es para todos"

Sobre su declaración con respecto a las tascas, Errejón dice que "me gustaría que mi país no solo fuera conocido por las tascas y que no concentremos toda nuestra estrategia de país en eso". Además, no está de acuerdo con que puedan tener más libertad de movilidad los extranjeros que vienen a España de bares, que los propios ciudadanos: "si una PCR te deja moverte, es para todos, y si una PCR no te deja moverte, también es para todos".

Errejón dice que "está bien que España tenga turismo pero España no puede vivir de ser un resort vacacional para toda Europa". Piensa también que "es un mal negocio que otros tengan los centros punteros en tecnología y nosotros seamos los que les ponemos sangría; ese modelo nos lleva a ser una pequeña colonia turística de trabajo barato. Opina que hay que diversificar nuestra economía.

Por último, Errejón opina sobre el Hospital Isabel Zendal y lo que propone Más Madrid: "tiene que ser convertido en un verdadero hospital, para enfermos de larga estancia o que necesiten rehabilitaciones largas". Además, piensa que no era necesaria su construcción y "si queremos que el zendal sea un verdadero hospital hay que contratar a personal extra".