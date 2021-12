Héctor Gómez sobre la factura de la luz: "En el promedio de todo el conjunto de la ciudadanía se va a pagar una cantidad similar a la de 2018"

La luz sigue disparada, marca hoy nuevo récord histórico. El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista supera la barrera de los 300 euros, casi un 4% más que ayer y casi 4 veces más que en diciembre del año pasado. Con este escenario de fondo y en la recta final de la negociación de la reforma laboral, los sindicatos salen hoy a la calle para exigir salarios dignos, que suban los sueldos a la par que los precios en su nivel más alto desde hace casi tres décadas.

Pese a la deriva el Gobierno mantiene la promesa de que pagaremos menos este año por la luz que en 2018 aunque con algún matiz que ha introducido en Más de uno el portavoz del PSOE, Héctor Gómez. Ahora se habla ya de un "promedio". "Lo que se habla es que en el promedio de todo el conjunto de la ciudadanía se va a pagar una cantidad similar a la del 2018" asegura Gómez.

Reforma Laboral

Sobre otro compromiso, el de derogar la reforma laboral que prometió a sus socios parlamentarios de Esquerra y Bildu asegura que no es un debate sencillo, que tiene muchas aristas y que se tocarán los aspectos que no funcionan.

Posible regreso del Rey emérito a España

Sobre la Ley Audiovisual está convencido de que los presupuestos saldrán adelante. Dice respetar la estrategia de Esquerra de presentar enmiendas que luego ha retirado. Insiste en que la ley hay que cumplirla en referencia al caso de Cant de Mar. Y sobre el posible regreso del Rey a España avanza que no se pondrán objeciones si no hay nada que impida la vuelta del emérito.