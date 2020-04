García- Page: "Es entendible que el sistema no estuviera preparado para un virus del que no existe tratamiento"

Durante su entrevista en Más de uno, García- Page asegura que "el debate no puede ser si estaba todo prevista o planificado o no", porque "quien empezó a catalogar esto como una gripe normal tuvo un error de apreciación". Así que considera normal que "el sistema no estuviera preparado para un virus del que no existe tratamiento" y recuerda que es urgente acabar con la pandemia porque en unos meses puede volver y haber evolucionado.

Page insiste en que "todo es en respuesta a un virus que no conocíamos" y considera que "el sistema español, en realidad, está dirigiendo mejor que la mayoría el volumen inmenso de pacientes que nos están llegando".

En cuanto al problema de los respiradores con Turquía, el presidente de Castilla- La Mancha confirma que "nosotros nos anticipamos al estado de alarma", y que "teníamos el pedido más grande de respiradores y no había ninguna dificultad" pero "empezaron los trámites en Turquía a equivocarse en una palabra, a cambiar el número de vuelo...". "A pesar de ello no desfallecimos", apunta, "tanto Navarra como nosotros hemos estado haciendo gestiones y ayer noche nos confirmaron que están las licencias de vuelo y de exportación".

En cuanto a reanudar los Pactos de la Moncloa, Page sostiene que "lo que plantea el presidente es una salida lo más consensuada posible" y además, considera necesario que se incorporen las autonomías al pacto institucional.

