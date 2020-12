Fernando González Candelas: "Por lo que conocemos de la nueva cepa, no parece que vaya a afectar gravemente a la efectividad de las vacunas"

El catedrático de Genética de la Universidad de Valencia, Fernando González Candelas, asegura en Más de uno que la nueva cepa detectada en Reino Unido surge por la presencia de nuevas mutaciones, en total 17, que se han hallado en el virus, lo que considera sorprendente desde el punto de vista virológico: "Que haya aparecido una variante que haya acumulado tantas mutaciones en un intervalo tan corto de tiempo".

Considera que este hecho -el alto número de mutaciones en tan poco tiempo- convierte la nueva cepa en algo "preocupante" porque es "complicado" analizar de golpe todas las variantes: "Como hasta ocho de ellas se sitúan en la proteína estrella del virus, que abre la puerta de entrada a las células, nos pone en situación de alerta por las posibles implicaciones que puedan tener tantas mutaciones acumuladas rápidamente en una nueva variante".

¿La nueva cepa es más contagiosa o puede engañar más fácilmente al sistema inmunológico?

González Candelas explica que la nueva variante se transmite más fácilmente en células de ratón, pero que aún no se sabe qué efectos puede tener en las células humanas porque o aún no se han hecho ensayos con ellas o estos no se han publicado todavía.

Respecto a si puede burlar más fácilmente al sistema inmunitario, asegura que es "demasiado pronto" para decirlo porque el sistema inmunitario "no responde ante una única mutación o epítopo en las proteínas del virus. Si bien, hay alguna de las mutaciones que parece que sí está asociada a uno de estos epítopos, son muchos otros los que intervienen en la respuesta inmunitaria. Por tanto, es un poco aventurado decir que va a disminuir de manera relevante la inmunidad producida por la vacuna".

En cualquier caso, y sobre si la nueva cepa es más contagiosa que las anteriores -tal y como ha afirmado el Gobierno británico-, González Candelas explica que según los estudios hechos por el Ejecutivo, la tasa de transmisión de la nueva variante es más elevada que las anteriores, pero que aún se desconoce si esa tasa de transmisión se debe a la variante en sí o que esta haya sido "arrastrada en la cresta de una ola que está en crecimiento en Reino Unido y otros países, y que se ha visto favorecida por las circunstancias no virales de la conducta humana que está llevando a un aumento muy rápido de las infecciones y los contagios".

¿Es pronto para saber si las vacunas dejarán de ser eficaces?

Considera que aún es pronto para determinarlo porque, según lo que se va conociendo de las mutaciones que integran la variante, no parece que vaya a afectar gravemente a la efectividad de las vacunas por el análisis de donde se han producido estas mutaciones.

"Las vacunas no desarrollan su efecto a partir del reconocimiento de un único epítopo -la producción de anticuerpos por la vacuna es múltiple frente a varios epítopos- y por tanto, el que uno tenga una ligera menor afinidad por el reconocimiento, no afectará gravemente a la eficiencia global de la vacuna. En cualquier caso, se va a seguir vigilando y, si fuese necesario, se podría plantear una nueva formulación de las vacunas para hacer frente a estas nuevas mutaciones", asegura.