Estrella Morente: "La libertad de la expresión es fundamental para la creación"

Ocurrió hace casi treinta años, el último día de febrero del 96. En el Teatro Albéniz se celebraba el Cuarto Festival Flamenco de Madrid. Esa noche -cuenta la crónica del diario El País- cantaba Enrique Morente. A la, Tomatito, Paquete Porrina y Miguel Ángel Cortés. El Negri a la percusión, y en los coros y palmas, entre otros, Estrella y Soleá Morente.

Pero el concierto tenía sorpresa. Cuando todo el mundo se puso a aplaudir pensando que era el final, salieron, sin haber sido anunciados, unos rockeros: los Lagartija Nick, 'granaínos' como los Morente. Y allí tocaron por primera vez un par de canciones de un disco que iba a revolucionar la música española.

Con aquel disco, 'Omega', Enrique Morente dinamitó las barreras del flamenco. Para disgusto de los más puristas e inquisidores (que llegaron a decir de él que era un asesino del cante), pero para entusiasmo de muchos más: de quienes vieron en aquel trabajo un ejercicio de libertad y de apertura de caminos. Decía Morente que el flamenco se hizo grande a fuerza de mezclarse y entremezclarse.

Han pasado 28 años del lanzamiento de 'Omega'. De un disco del que Estrella Morente, la hija del maestro, fue testigo privilegiado y también protagonista. Ya no escandaliza a nadie que el rock y el flamenco puedan ir de la mano, como demuestra ella cada noche en el Espacio Callao City Lights de Madrid, en un show que ha puesto en pie el productor Pino Sagliocco. Ya no incomoda que rock y flamenco vayan juntos, pero alguien tuvo que dar el primer paso. Alguien tuvo que atreverse. Y de eso los Morente saben más que nadie.

Fusionar el flamenco y el rock desde la pasión y el amor

"Lo más importante que mi padre nos enseñó es que la libertad de la expresión era fundamental para la creación y el avance de todo en la vida", recuerda ahora Estrella Morente en 'Más de uno' sobre uno de los principales valores que le inculcaron desde pequeña.

De ahí, desde la libertad, surgió Omega, y su padre fue de los pioneros en buscar ese lenguaje para que dos géneros tan diferentes como el rock y el flamenco se fundieran.

Ahora con Pino Sagliocco, Estrella está disfrutando mucho del proyecto porque "ese sueño que mi padre tenía de llevar a los escenarios, de una manera tan loca como enamorada, esa fusión, está pasando en el espectáculo de manera natural", cuenta la artista mientras agradece al productor que "esa idea morentiana" se haga realidad casi a diario con OCO (One Chance Only), The Show.

No hay nada más puro y fuerte que el flamenco

Pino Sagliocco -que ya había trabajado con la fusión del mundo de la ópera y el rock con Montserrat Caballé y Freddie Mercury, además de con otros géneros- cuenta que descubrió el flamenco con Camarón y que las fusiones siempre le han gustado.

"El flamenco sigue siendo muy desconocido a nivel mundial. No hay nada más puro, más fuerte, con tanta pasión e integridad que el flamenco. Es un sentimiento que nace desde el corazón y las entrañas más profundas de cada uno", opina Pino.

Por desgracia, muchas veces los artistas flamencos no saben controlar los tiempos porque arrancan fuerte, pero se trata de "una carrera de fondo". Por ello, insiste: ""cuando hablas de la música, de otro sentimiento, es el flamenco", dice Pino sobre el compromiso y pasión de Estrella.