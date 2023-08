ERC recuerda que elaborar la ley de amnistía es un tema de voluntad política

El senador por ERC, Joan Queralt asegura en Más de uno respecto a su apoyo a Pedro Sánchez y Sumar que todos están trabajando sobre una capa de hielo muy fina y muy delicada, lo que significa que cualquier salida de tono puede dar al traste con todo. "La situación es delicada para todos. De momento el panorama está poco claro" afirma

La línea roja de ERC es la ley de Amnistía

"Una ley de Amnistía tiene tres elementos: Temporal: La horquilla de tiempo al que se refiere el periodo de la amnistía. Objetivo: qué infracciones quedan abarcadas por esa ley de amnistía. Y subjetivo: qué sujetos o clases de sujetos queden afectados por la amnistía" afirma

"No quiero simplificar las cosas, pero eso se hace en una tarde. Lo miramos, nos ponemos o se ponen cuatro personas que sepan de derecho un poquito y lo hacen. El tema no es hacerlo, el tema es el impulso político. Es decir ¿tengo yo voluntad como institución política de llevarlo a cabo o no. Ese es el tema. Es un tema de voluntad política. Pero esto pasa con todas las grandes leyes. Pasa con la ley de la vivienda, la ley de educación, la ley de transporte...etc. Es decir, técnicamente algunas leyes no son difíciles. Es una cuestión política, no técnica" asegura

Trabajamos sobre una capa de hielo muy fina y cualquier movimiento puede dar al traste con todo

ERC hace cuatro años que está luchando por la amnistía

"Se llame como se llame esta cuestión de la amnistía, lo que forma parte es de un paquete de medidas que ERC puso para constituir la Mesa del Congreso. Osea, esto no es post Mesa del Congreso, es pre Mesa del Congreso. Ningún otro partido lo propuso. Esto es muy importante porque ERC hace cuatro años que está luchando por la amnistía" asegura Queralt.