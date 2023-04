Emiliano García-Page: "Sumar va a significar la jubilación del proyecto de Pablo Iglesias"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, comentan en 'Más de uno' los sondeos electorales publicados este Lunes de Pascua. Las encuestas pronostican que, de celebrarse hoy unas elecciones generales, la plataforma encabezada por Yolanda Díaz, Sumar, obtendría una fuerte entrada en el Congreso.

Según considera García- Page, "todo el mundo tiene que aspirar a sacar siempre el mejor resultado posible". Y añade que "hay que ganar por el máximo que se pueda, entre otras cosas porque es mucho más económico un Gobierno en solitario que un Gobierno en coalición".

En cuanto a Sumar, el socialista considera que "como fenómeno es muy interesante porque no deja de ser sino el retorno de todo el espacio a la izquierda del PSOE que vuelve a su cauce. Explica que "lo llamativo, es que Yolanda Díaz, todo lo que sube en las encuestas es por lo que se opone al perfil de Pablo Iglesias", por lo que "va a significar la jubilación del proyecto" de Iglesias.

Es evidente que Yolanda Díaz aspira a coger voto del PSOE

Por su parte, el presidente autonómico reconoce que Sumar todavía "está en pañales", pero sostiene que "es evidente que Yolanda Díaz aspira a coger voto del PSOE". Y cree que es la típica división que "ha tenido siempre el espacio comunista de Izquierda Unida".

Sin embargo, García- Page descarta que vaya a tener mucha presencia en Castilla- La Mancha, ya que está muy consolidado el bipartidismo y "hace que cueste mucho que entren candidaturas minoritarias". "Aquí Podemos hace mucho tiempo que pasó a ser 'pudimos'" y "claramente Sumar ha quedado fuera de la suma", dice.

Aquí claramente Sumar ha quedado fuera de la suma

Aún así, el socialista descarta la solidez de las encuestas, debido a que "la mayoría se hacen no para reflejar lo que piensa la gente sino para inducir que la gente piense una cosa".

Además, Emiliano García- Page apunta que se está volviendo al bipartidismo que "se convirtió en el centro del problema después de haber sido el centro de la solución". Aunque "va a costar mucho recuperar ese sentimiento".

Sobre el líder del Partido Popular y candidato a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, explica que no ha cambiado su opinión sobre él. "Siempre he considerado que se defendía como presidente autonómico muchos años, no voy a discutir yo esa solvencia".

Por otro lado, Page asegura que los políticos que reniegan de serlo, son "peligrosísimos". "Esto no es un entretenimiento, es una vocación de las más serias", declara. También destaca a los políticos que "pareciera que juegan a ganar por poquito, ¿usted ha nacido solamente para quitarle la mayoría a un partido?", se pregunta.

También insiste García- Page en que los partidos constitucionalistas deberían llegar a un consenso "para que cada elección no sea una negociación de convenio colectivo del independentismo porque eso no es bueno para nadie, si hay algo que debe reforzarse con las generales es el concepto de Estado, de país".

Gestación subrogada

Sobre la polémica de las últimas semanas a cuenta de la nueva niña de Ana Obregón, nacida por gestación subrogada, el presidente de Castilla- La Mancha dice no ser "partidario del vientre de alquiler". "Me rechina, pero lo digo con cierta humildad intelectual porque no tengo depurado del todo este razonamiento", dice ya que cree que "algo de derechos tienen que tener los padres que también aspiran a tener un hijo".