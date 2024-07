Emiliano García-Page, sobre Junts: "Es el Vox de Cataluña"

Después de la inesperada victoria del Nuevo Frente Popular en las elecciones francesas, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, celebra la derrota de la extrema derecha de Le Pen y declara que milita "contra el fanatismo".

Por ello, "cada vez que a los extremos no se les hace el hueco que se les pronostica, estoy de acuerdo, fundamentalmente en la extrema derecha", a la que le atribuye el poder de recuperar el odio que históricamente ha llevado a guerras y demás enfrentamientos civiles.

Aún así, el aumento del apoyo de la extrema derecha lo enmarca en un contexto derivado desde el 2007, cuando la crisis financiera "removió los cimientos del mundo occidental". Hasta entonces, en la mayoría de países democráticos europeos había dos partidos: uno de índole conservadora y otro socialdemócrata. Ese fenómeno, sin embargo, se acabó con el surgimiento de populismos de todo tipo, tanto a la izquierda como a la derecha.

"Cada país en Europa está buscando el camino para salir del atolladero del populismo", dice Page. En España, tanto el PSOE como el PP han conjurado el riesgo de ser absorbidos por Podemos o por Vox. En el caso de Francia, como tiene un sistema particular, la gente fue a votar en la primera vuelta contra Macron y ahora han salido a votar en contra de la extrema derecha de Le Pen.

La amenaza de Podemos contra el PSOE

A diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, en España los dos partidos tradicionales continúan siendo mayoritarios.

"Cuando surgió la amenaza de Podemos contra el PSOE había muchos elementos de preocupación, pero yo me quedé muy tranquilo cuando vi que, en general, los dirigentes y cuadros medios del PSOE no se movieron", cuenta el barón socialista, algo que también ocurrió en el PP. Esto ha hecho que los "andamios" de los dos grandes partidos se hayan podido sostener.

Ahora, recuerda que la amenaza del PSOE sigue siendo Feijóo, no es Vox, "aunque cada voto que le quita Vox al PP parece que se celebra más en la izquierda", critica.

El bipartidismo seguirá triunfando en España

Sobre la responsabilidad que tienen los partidos del crecimiento de la extrema derecha, Emiliano García-Page considera que la crisis política actual se deriva de la ruptura de muchas costuras sociales y económicas del 2007.

En el caso del PSOE y del PP en España, la dialéctica es entre los dos, uno contra otro permanentemente. "La sociedad española tiene perfectamente interiorizado que solo cabe un presidente del Gobierno o del PSOE o del PP, pues la figura del presidente del Gobierno es muy presidencialista".

"No veo lawfare de los Tribunales de Justicia"

El presidente de Castilla-La Mancha inició hace tiempo el trámite para recurrir la ley de amnistía, una norma que, constitucional o no, considera "consecuencia de un chantaje y de una compra-venta con unas bases más que discutibles desde el punto de vista moral".

A partir de ahí, se están retorciendo los argumentos y se está intentando "innovar la Constitución" por parte de las mismas personas que anteriormente firmaron que la amnistía era inconstitucional.

Desde mi punto de vista la amnistía no cabe en la Constitución

Page considera que la amnistía "desde mi punto de vista no cabe en la Constitución" y cree que lo que hace el Supremo es "razonablemente coherente", pues "no está creando una doctrina ad hoc para aplicársela a Puigdemont". Con todo, "no veo lawfare de los Tribunales de Justicia" y califica de "despropósito" caer en la deslegitimación formal de las instituciones.

"El gobierno, el presidente Sánchez, ha cumplido con los independentistas", sostiene Page y a partir de ahora, "la sartén del mango no la tiene el independentismo". Por ello, cuanto más conflicto haya jurídico y en vilo esté el independentismo con la amnistía, más posibilidades tiene esta legislatura de ir avanzando.

El problema del independentismo catalán es económico y xenófobo

La nueva reclamación independentista es el consorcio fiscal a raíz de la propuesta del PSOE para pactar con Esquerra que la Generalitat de Cataluña se encargue de recaudar todos los impuestos en dicho territorio.

Con esto, el presidente de Castilla-La Mancha considera fundamental "evitar el riesgo de que la capitalidad se traslade de Madrid a Barcelona" y "no puede tratarse de que la Generalitat cobre todos los impuestos".

Me parece tan de extrema derecha Junts como otra extrema derecha que tenemos en España

Page opina que el problema del independentismo catalán es fundamentalmente económico y xenófobo, como es el caso de Junts per Cataluña. "A mi me parece tan de extrema derecha Junts como otra extrema derecha que tenemos en España. Es el Vox de Cataluña", opina.

Tras esta afirmación, Alsina le pregunta sobre si Pedro Sánchez, por ende, debe su investidura a la extrema derecha. El presidente manchego, por su parte, evita posicionarse y repite que le debe la investidura "a Junts". Con todo, recuerda que algunos dirigentes socialistas, como el propio presidente Sánchez, llamaron a los de Junts "xenófobos e incluso fascistas".

Sánchez no llegará al final de la legislatura

Por último, Emiliano García-Page vaticina que la actual legislatura de Pedro Sánchez no llegará a cumplir el plazo máximo de cuatro años.

"Personalmente creo que no va a llegar al final, pero para ser sincero, no tengo la más mínima idea", finaliza.