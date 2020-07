Dolores Redondo: "Fue ver a Marta Etura y sentí un flechazo, pensé que era ella Amaia Salazar"

La escritora de 'Ofrenda a la tormenta', Dolores Redondo, y la actriz que da vida a la protagonista, Marta Etura, vienen a Más de uno para presentar la última película de la trilogía del Baztán ('El guardián invisible' y 'Legado en los huesos').

Dolores Redondo reconoce que sintió "un flechazo" cuando conoció a Marta Etura, la actriz que da vida a Amaia Salazar, "supe que iba a ser Marta, aportó algo bello sin duda", dice.

Al igual que Etura, que confiesa que siente una enorme admiración por la escritora. "Dolores me ha hecho uno de mis mayores regalos, porque Amaia Salazar es el personaje más rico que he tenido, me ha permitido hacer un viaje como actriz que nunca había hecho", asegura y apunta que le "haría enormemente feliz volver a la piel de Amaia Salazar".