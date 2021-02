Dolores Delgado sugiere que la Fiscalía recurrirá el tercer grado de los condenados del 'procés'

Carlos Alsina entrevista en Más de uno a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que habla sobre los indultos a los presos del procés y analiza la posibilidad de que haya una amnistía. Asimismo, también comenta la polémica suscitada por la ley trans presentada por el Ministerio de Igualdad y se defiende ante las acusaciones de parcialidad después de que dejase el Ministerio de Justicia al Ministerio Fiscal, entre otros temas.

Con motivo de la campaña electoral en Cataluña por las elecciones que se celebrarán el 14 de febrero, se ha vuelto a hablar de la mesa de negociación entre el Gobierno de España y los independentistas y con ello, del tercer grado a los presos del procés, indultos y amnistía.

Delgado recuerda que "la Constitución no hace referencia a la amnistía" y explica que "cuando se habla de indultos se prohíben los indultos generales". Por ello, aclara las diferencias entre estas dos figuras jurídicas, alega que "el indulto puede ser individual y tiene que ser parcial, por ejemplo de una parte de la pena", mientras que "la amnistía hace desaparecer el hecho origen" y ha sido utilizada en las dictaduras para conseguir determinadas impunidades.

Indultos a los presos del procés

Al ser preguntada por los indultos a los presos del procés, la ex ministra ha adelantado que en el Ministerio Fiscal todavía no han recibido la notificación de la resolución del Gobierno catalán en el que les concedía el tercer grado, una vez lo reciban, confirma que "se estudiará por los compañeros y se emitirá el preceptivo recurso".

Afirma que se estudiará teniendo en cuenta las resoluciones del Tribunal Supremo, que revocó el tercer grado porque no han cumplido una parte sustancial de la pena. "Creo que se va a ir en línea del Supremo, pero me parece imprudente por mi parte adelantarme a un estudio que están realizando los compañeros", sostiene Delgado y asevera que no se manifiesta porque no quiera, sino porque cuando estaba como ministra de Justicia le encomendó a la abogacía del estado el desarrollo de la causa, "no debo de manifestarme en ninguno de los sentidos", dice.

Además, añade que la valoración le compete hacerla al Ejecutivo, que es "quien tiene que determinar si concurren las razones de equidad y justicia que establece la propia ley. El Consejo de Ministros es quien valora todo el expediente y los hechos para tomar una decisión".

Ley trans

Ante las divisiones internas que se han creado en el Gobierno a raíz de la filtración del borrador de la ley trans por la que se permite que los menores, a partir de 16 años, puedan cambiar sexo en el registro sin informe médico, Delgado se mantiene prudente y evita opinar hasta que se conozca el texto final, "por prudencia hay que esperar a saber cómo va a terminar", dice.

Asegura que "opinar sobre un borrador es muy complicado" debido a su condición de jurista y fiscal y sobre todo, de un borrador que "al parecer ni siquiera es un anteproyecto porque no ha pasado ni la primera vuelta en el Consejo de Ministros". Aunque sí apunta que "es muy importante reconocer los derechos y libertades".

Imparcialidad como fiscal

Delgado se defiende de las acusaciones de imparcialidad después de pasar directamente de ser ministra de Justicia ser fiscal general del Estado, "soy fiscal de carrera y esa es mi profesión y vocación. Cuando se me ofrece ser fiscal general del Estado, qué le voy a decir, me enorgullece, no hay nada más que ser fiscal".

Asimismo, sostiene que es el estatuto fiscal el que regula el canal de comunicación con el Ministerio Fiscal, "yo no tengo un canal de comunicación propio, pero es cierto que tengo relaciones institucionales con el Congreso, Senado, Defensor del Pueblo... con todo aquel que pueda aportar", declara. Por otro lado, niega tener contacto directo con el presidente Sánchez ni con el actual ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

Además, se muestra a favor de la posibilidad de modificar el sistema de elección para que no parezca que se realiza a dedo. Comenta que "se puede estudiar dentro de que pueden mejorar esa elección" aunque considera más imprescindible "ganar autonomía" porque según Delgado, actualmente tienen "una gran dependencia del Ministerio de Justicia".

La fiscal también ha insistido en que es ella la que dirige la política criminal y da instrucciones normativas, "pero después los fiscales tienen autonomía en la decisión jurídica de los asuntos".

Investigación al Rey emérito

Sobre la pregunta de Carlos Alsina a por qué lleva el teniente fiscal del Supremo la investigación al rey emérito Juan Carlos I, Delgado matiza que se trata de un aforado y eso "le confiere una condición" que ellos deben "trasladar a la propia estructura de la Fiscalía". Aunque recalca que la Fiscalía Anticorrupción también está colaborando con las herramientas y medios adecuados para este tipo de investigación.