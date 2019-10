Díaz Ayuso, sobre la exhumación de Franco: "Pedro Sánchez intenta dividir a los españoles con los temas del pasado"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asegura en Más de uno que P edro Sánchez ha intentado dividir a los españoles con la exhumación de Franco , pero no lo ha conseguido, "a la inmensa mayoría de la gente le da igual", declara. Asimismo, comenta que el PSOE no está en condiciones de gobernar en Móstoles d espués de suspender en militancia a Noelia Posse y, por otro lado, confirma que le gustaría que en las elecciones generales fuese bien a todo el bloque de la derecha, PP, Ciudadanos y Vox.

Exhumación de Franco

Durante su entrevista en Más de uno,explica que el líder socialista, Pedro Sánchez, ha intentado dividir a la sociedad española en dos bandos "con temas del pasado", como la exhumación de Franco,aunque destaca que no lo ha conseguido.

Además, apunta que no tiene "ninguna nostalgia" por algo que ni siquiera ha conocido, pero manifiesta sentirse preocupada "por el empeño que tiene en la exhumación y no en el empleo". "De repente se ha dado cuenta que de que es un tema importantísimo" y apunta que "a la inmensa mayoría de la gente le da igual, son temas que la gente ni conoce ni le importa". También señala que "no hay que ver el pasado con los ojos del presente" y considera importante "no dividir a la sociedad".

Asimismo, cree que ahora "habrá mucha gente que vaya al Valle de los Caídos por cotilleo o morbo pero a la gente no le interesa y no está en la agenda de PP".

Móstoles

La alcaldesa de Madrid se pronuncia sobre la suspensión de militancia del PSOE de Noelia Posse tras la polémica generada dentro de su partido por los nombramientos irregulares de la alcaldesa de Móstoles y comenta el robo de expedientes de Urbanismo del Ayuntamiento. "Lo que está ocurriendo en Móstoles da para una serie entera", declara y afirma que "está claro que el PSOE no está en condiciones de seguir gestionando la segunda ciudad más importante y numerosa de la Comunidad".

Por otro lado, recalca que "cuando en el PSOE, un político no se comporta de manera correcta, es ese político en concreto. Pero si esto le pasa al PP, nos están metiendo a todo el partido en lo mismo". Además, en su opinión, el PSOE "tendría que haber tomado hace tiempo decisiones con esa persona". También indica que "desde que está el PSOE en Móstoles la calidad de vida de los mostoleños se ha visto perjudicada".

Elecciones generales

Sobre las elecciones generales, destaca que "tanta incertidumbre lo que favorece es que los partidos mayoritarios cojan fuerza" y adelanta que es posible que los partidos de centro derecha puedan sumar para formar gobierno, por lo que afirma que le gustaría que al Partido Popular, Ciudadanos y Vox les fuera bien.

Telemadrid

En cuanto a Telemadrid, Ayuso comenta, "no estoy en contra de una televisión pública autonómica pero pido que se cumplan unos criterios de austeridad" porque también hay que sufragar colegios, hospitales, etc. "Para mí sería más cómodo intentar controlarlo y que me hicieran la ola constantemente", declara y añade que su deber es cuestionar lo que es viable y necesario. Y aprovecha para criticar la situación de TVE, "la utilización del Gobierno de la radio y televisión pública creo que es evidente".

Cataluña

Ayuso confirma que no ha tenido la ocasión ni de ver a Quim Torra de cerca y no tiene ningún interés en conocerle porque "es una persona que representa todo lo contrario", pero destaca que "frente a esas políticas queremos tender la mano y fomentar la iniciativa privada entre Madrid y Cataluña prospere".

Descarta asimismo que quiera que Madrid crezca a costa de Cataluña, y censura que a Torra no le importe "asfixiar" a su comunidad.

