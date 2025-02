Diana de la Riva: "Mi padre peleó porque se rompiese el tópico de que Radio Barcelona era la primera radio en España"

Durante el recorrido del autobús de Onda Cero por la calles de Madrid como conmemoración del Día Mundial de la Radio, Carlos Alsina entrevista a Diana de la Riva, hija y sobrina de los responsables del nacimiento de la radio en España. Su padre, Carlos de la Riva, y sus tíos, Jorge y Adolfo de la Riva, eran un grupo de tres hermanos curiosos y amantes de los inventos. Ingenieros, relacionados con las telecomunicaciones de la marina, durante una de las pruebas de uno de aquellos cachivaches y gracias a su experiencia con el telégrafo, consiguieron comenzar las emisiones de la radio. Lo que posteriormente se convertiría en Radio Ibérica.

De la Riva dice sentirse muy feliz de participar en el viaje del autobús de Onda Cero en Más de Uno, para así cumplir el sueño de su padre. "Mi padre peleó porque se rompiese el tópico de que Radio Barcelona era la primera radio en España. Aunque la decana sea Radio Barcelona, la primera radio en emitir en España fue Radio Ibérica".

Diana de la Riva cuenta que su padre era un curioso nato y que siempre lo apuntaba todo: "Yo recuerdo a mi padre siempre con su libreta y un lápiz, apuntando. Después en el taller. Él siempre intentaba crear cosas nuevas, tanto que creaba cosas nuevas conmigo. Por ejemplo, pensó en cómo podríamos bebernos el vaso de horchata sin hacer un esfuerzo. O le encantaba el olor del tabaco, pero como no fumaba, creó una máquina para que en su despacho oliera a tabaco sin fumar".

La heredera de los responsables de la radio narra como sus antecesores llevaban las comunicaciones de la marina, en el bando republicano, y cuando se tuvieron que exiliar. Emocionada, cuenta la historia de cuando su padre consiguió desmontar la fábrica de Phillips en el país galo, meter sus componentes en diversos vagones de tren y espaciarlos por diversos puntos para que esta fuese reensamblada cuando fuese necesario. Por último, cuando le tocó regresar a su país después de que este fuese tomado por el bando nacional: "No fue un periodo fácil. Los recuerdos no son agradables. Pero, por suerte, yo he guardado todos los recuerdos felices de mi padre".

Al terminar la entrevista, Carlos Alsina invitó a Diana de la Riva a descubrir la placa que recuerda el lugar en el que nació Radio Ibérica y donde se produjo la primera emisión radiofónica en España, en Paseo del Rey 18.