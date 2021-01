El consejero de Sanidad de Extremadura: "Acelerar o descender el ritmo de vacunación pude hacer perder hasta el 20% de dosis"

LEER MÁS Medidas por el coronavirus, campaña de vacunación y últimas noticias de la Covid en España y en el mundo hoy

Óscar Plaza entrevista en Más de uno al consejero de Sanidad de Extremadura, José María Vergeles, que el repunte de casos de coronavirus que ha llevado a su Comunidad Autónoma a ser la que más incidencia acumulada tiene del país. Asimismo, también habla de la campaña de vacunación.

Sobre la vacuna recuerda que por el momento han inyectado 1.948 dosis de las 21.000 que disponen. "No vamos a poner excusa de festivos o de que no tenemos los equipos preparados, porque no son esas las excusas, nos ha llevado a ese número de dosis el principio de precaución", declara.

Vergeles comenta que "había de administrarla con las máximas garantías de seguridad", por lo que no podían poner en riesgo a la población mayor de no asegurarles la segunda dosis. Por ello, alega que una vez ya han visto que el número ya va siendo suficiente como para asegurar la segunda dosis, "se acelerará en los próximos días la campaña de vacunación en todas las residencias".

Además, sostiene que han descubierto que de cada vial se puede sacar una sexta dosis por lo que "acelerar ahora el ritmo de la vacuna o descender el ritmo de la vacuna puede hacer, incluso, que sea perjudicial perdiendo un 20% de las dosis que podemos administrar".

"Es muy difícil en una situación de fatiga pandémica llamar a la responsabilidad y que te hagan caso"

Con 604 casos por cada 10.000 habitantes, Extremadura ha pasado a ser la Comunidad Autónoma con más incidencia acumulada de casos de coronavirus. Vergeles considera que esto viene arrastrándose desde el black friday, puente de la Constitución y ahora con la Navidad se ha incrementado. "Tendremos que tomar decisiones, la incidencia es muy alta, está tres veces por encima de la media española", dice, "ha llegado el momento en el que hay que tomar decisiones más drásticas".

Asimismo, confiesa que la ocupación hospitalaria "empieza a ser alarmante" y recalca que a los cinco días de tener un repunte de casos es cuando aumenta la hospitalización. Aunque comenta que "es muy difícil en una situación de fatiga pandémica llamar a la responsabilidad y que te hagan caso".