El consejero de Justicia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Enrique López, y encargado de negociar con el ministro de Justicia la renovación del Consejo General del Poder Judicial, explica en Más de uno por qué el PP no quiere negociar con Podemos y qué tiene que hacer el Gobierno para que se retome la negociación.

El consejero de Justicia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Enrique López, argumenta en Más de uno que para el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial no se trata de un reparto de cromos, sino que "ellos están para fortalecer las instituciones en un momento complicado". Además, deja claro que no quieren negociar con Podemos, sino con partidos de Estado. "Podemos es un partido radical que compromete seriamente el orden Constitucional".El consejero explica que el PP está dispuesto siempre a negociar y no admite que les llamen desleales cuando lo que quieren hacer es cumplir con la Constitución.

Afirma que "entre el sistema ideal de que los jueces elijan a los vocales del Consejo General del poder judicial y el sistema de que Pablo Iglesias elija a jueces, hay un término medio". Además, dice que Pedro Sánchez no les puede obligar a sentarse con Podemos a negociar.

"Con la reforma de PSOE y Podemos avanzamos hacia sistemas como Venezuela"

Por otro lado, Enrique López insiste en que no solo se trata en que en la negociación no esté Podemos, sino que se trata de avanzar en la despolitización del órgano y de fortalecer la imagen de independencia del Poder Judicial y de buscar jueces independientes, y considera que con la reforma que propone Sánchez con Unidas Podemos se quiere limitar la independencia, va contra la Constitución y en la línea contraria de lo que pide Europa. Opina que con esta reforma avanzamos hacia sistemas muy diferentes a Europa como Venezuela o Polonia.

El consejero señala que la negociación de la renovación del CGPJ corresponde a los grupos parlamentarios que creen en la Constitución y creen en la independencia del Poder Judicial y que para el órgano siga cumpliendo con sus objetivos, algo que cree que en Podemos "no existe". Además, indica que le preocupa mucho que en una democracia moderna como España haya un partido de corte comunista como Podemos.

Por último, vuelve a insistir en que su partido no se puede sentar a negociar la renovación de los vocales del CGPJ con Bildu o con ERC cuando lo que ellos proponen es acabar con la Constitución. También señala que "el PP se siente cómodo con los jueces independientes".

