El CCIAE lamenta la ruptura de relaciones entre España y Argelia y cree que es un fracaso para la economía

El presidente del Círculo de Comercio e Industria Hispano-Argelino (CCIAE), Yaued Salim Allal, asegura en 'Más de uno' que lo sucedido entre España y Argelia es un "problema político" y cree que es un fracaso para la economía y para empresas argelinas que tienen vinculación con España.

Yaued Salim Allal dice que no esperaban esta situación de bloqueo y que esperan que se haga algo porque así no pueden seguir. "El banco de Argelia quiere congelar todas las domiciliaciones y que no haya intercambio de dinero entre empresas españolas y argelinas".

"No afectará a los contratos de gas"

En cuanto a si puede afectar al cobro o pago de los contratos del gas, el presidente del Círculo de Comercio e Industria Hispano-Argelino dice que no porque son "contratos aparte". "A las empresas españolas como Repsol y Cepsa no les afectará esta decisión", explica.