Cayetana Álvarez de Toledo: "Sánchez ha hecho un ejercicio descarado e hipócrita de travestismo político"

La portavoz del PP en el Congreso ha comentado en Más de uno que el independentismo catalán lleva a cabo una "pataleta para mejorar su posición de cara a una negociación" y ha insistido en la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional: "La ley tiene atributos que la hacen parecida a la aplicación del 155". También ha criticado el "ejercicio descarado e hipócrita de travestismo político" de Sánchez.

Cayetana Álvarez de Toledo ha recordado en Más de uno cómo vivió el 1 de octubre de 2017 en Cataluña: "Fue una escena absolutamente terrorífica. El Estado ganó, el golpe de Estado fracasó, y dos años después estamos en un intento de ciclogénesis explosiva para mejorar su posición de cara a una futura negociación. Es una pataleta con tintes violentos".

La portavoz del PP en el Congreso que la solución pasa primero por una moción de censura a la que espera que se sume el PSC, y critica a Sánchez: "Sánchez ha hecho un ejercicio descarado e hipócrita de travestismo político. Es un gran defensor de España cuando él mantiene pactos con Torra y fuerzas separatistas. Ahora tiene que demostrar su enésimo giro".

Por ello, insiste en la idea de una mayoría "constitucionalista", aunque sus ideas sean diferentes: "Los españoles van a unir en las urnas lo que los partidos se empeñan en separar con las siglas".

Y en esa fórmula podría entrar Rosa Díez: "Ciudadanos no ha querido sumarse, lamentablemente, y creo que en este momento hace falta reagrupar el espacio de la razón. Personas que somos distintas, pero que compartimos valores comunes. Ese es el foco necesario ahora, y eso incluye a Rosa Díez".

Tras sus polémicas declaraciones sobre el PP vasco, sostiene que se siente muy querida en el PP aunque no da por hecho que siga de portavoz del grupo en la próxima legislatura. Dice que no ha hablado con Alfonso Alonso e insiste en que "no deberían quedar resquemores personales".

Preguntada sobre lo que dijo Julia Otero en El Hormiguero sobre que ella quiere ser en realidad Pablo Casado ha respondido que nada más lejos de la realidad: "Me gusta mucho la política pero tengo poquísimo instinto de poder", zanja.