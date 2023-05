Juan Lobato: "Estoy en contra de topar el precio del alquiler"

El candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, considera "absurda" la polémica en torno a la asistencia o no de Félix Bolaños a los actos de celebración del 2 de mayo. El Gobierno regional dice que no está invitado, pero el ministro de la Presidencia irá acompañado de la ministra de Defensa, Margarita Robles y se sentará entre ella y el delegado de Gobierno en la región, Francisco Martín.

Ley de vivienda

El líder de los socialistas madrileños se ha referido a la vivienda como uno de los principales temas y ha apuntado que lo que hace falta son compromisos que se puedan llevar a cabo. Considera que la promesa de vivienda pública está bien pero hay que tomar medidas para "mientras tanto", medidas como aplicar un descuento de 300 euros en el precio del alquiler a familias con 35.000 euros de renta.

Admite que como alcalde de Soto de Real hizo promesas sobre vivienda que luego no pudo cumplir y se muestra en contra de topar el precio del alquiler, "no tiene sentido", afirma. Señala que no le parece mal lo que dice la ley respecto a poner un límite máximo a la subida el año próximo.

Sobre las viviendas anunciadas por Pedro Sánchez comenta que el presidente del Gobierno promete que hará todo lo posible para la construcción de las viviendas prometidas pero las competencias son compartidas con las comunidades autónomas.

También, respecto a la vivienda se ha mostrado a favor de aumentar el IBI a las viviendas desocupadas con carácter permanente.

Por qué el PSOE no Gobierna en Madrid desde Leguina

Preguntado sobre por qué el PSOE lleva tantos años sin gobernar en Madrid, Lobato explica que la realidad sociopolítica ha estado muy igualada pero que por muy poco ha terminado en victoria de los populares en todos estos años.

"El votante es mucho más inteligente de lo que pensamos los políticos" y explica que hace cuatro años Ayuso sacó el peor resultado del PP y hace dos años su victoria se debió al contexto postpandemia y asegura que "yo me presento para subir el nivel, yo no me presento para ser presidente de la comunidad de Madrid, sino para ser un buen presidente de la Comunidad de Madrid".

Sobre la polémica por el permiso de Delegación del Gobierno a una manifestación de los afectados por la línea 7B de Metro en las cercanías de la Puerta del Sol, epicentro de los actos institucionales. El líder socialista ha resaltado que este es un "tema muy serio" y que comparte la preocupación de los vecinos afectados.

Hablará con Vox

Juan Lobato se ha mostrado en contra del llamado "cordón sanitario" a Vox y ha insistido en que "en democracia hay que hablar con todo el mundo "estoy a favor de tener diálogo con todo partido que tenga representación democrática".

Sobre el peso que los extranjeros tendrán en las elecciones del 28 de mayo ha afirmado que "el peso estratégico será muy alto en las municipales pero no tanto en las autonómicas"