Sáenz de Santamaría: "Hemos perdido tres millones de votos por la corrupción"

PRIMARIAS

Soraya Sáenz de Santamaría asegura que no le gustaría contar compromisarios, pero que si lo tiene que hacer lo hará.

Piensa que la lista de integración con Pablo Casado es lo mejor porque el PP es un partido de unidad y porque ella ha contado con el voto mayoritario del afiliado.

La ex vicepresidenta deja caer que "tenemos un colchón del 15% -de ventaja- de los compromisarios, aunque hay que ser muy precavidos". Explica que "los compromisarios son 3.000 y se habla con ellos uno a uno", y sobre lo que se dice en redes sociales de la campaña piensa que "la euforia de las redes sociales es otra cosa". Contesta a si hay tensiones en el partido por la obtención de compromisarios y apunta que "no me parece bien que el apoyo del afiliado se coloque en un segundo plano". Además, afirma que "no he visto que Feijóo se haya pronunciado (a favor de Pablo Casado) y creo que los compromisarios gallegos votarán con plena libertad".

Dice que ella ha hecho una campaña de primarias en positivo y que "pase lo que pase voy a seguir en política".

"Nuestro partido ha ganado mucha fuerza y músculo con estas primarias, tenemos las sedes llenas", cuenta. Por otro lado, comprende las ambiciones personales de Casado, pero piensa que "también hay que tener muy presentes las ambiciones de partido".

Cree que si ella vence en las primarias el centro-derecha de la política española estará más abierta y reconoce que su candidatura trata de englobar a las diferentes maneras de ver el centro derecha.

CORRUPCIÓN

Hace autocrítica y dice que "perdimos tres millones de votos por la corrupción" y señala como detonante el caso de las tarjetas black: "con el caso de las tarjetas black bajaron las encuestas sobre todo para el PP" . También habla de las duras medidas que el gobierno tuvo que tomar durante la recesión económica, aunque cree eso "la gente lo entendió".

En este sentido, cuenta que "la gente, por la calle, antes me hablaba de la corrupción y ahora me piden, resumiendo, que echemos a Sánchez de Moncloa".

CATALUÑA

En cuanto al gobierno de Sánchez piensa que "se puede estar en Moncloa con 84 diputados pero no gobernar. Estamos viendo cesiones en Cataluña y País Vasco". Sánchez, además, tiene que dar explicaciones por la corrupción de los PSOE en Valencia.

Habla sobre las críticas a la operación diálogo con Cataluña y a la gestión del gobierno de Rajoy del procés. Dice que "a toro pasado todos somos muy listos, incluida yo". En cuanto a si las cargas policiales del 1-O fueron un error responde que "hubo una campaña de desinformación tremenda en toda Europa, muchas fake news movidas por los independentistas. Las fuerzas hicieron el mejor trabajo posible".

