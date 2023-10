Antonio Garamendi: "La amnistía no encaja en el sistema legal español"

La compañía Repsol avisó ayer de que podría llevar sus inversiones fuera de España si el PSOE y Sumar mantienen sus planes fiscales, tal y como anunciaron en el plan de gobierno presentado esta semana. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, sostiene que el impuesto a las energéticas -que pasaría a ser permanente- penaliza el crecimiento de su empresa y advierte que podría trasladar su negocio industrial a países con una mayor seguridad jurídica, como Portugal.

Critica los "impuestos a la carta" del Gobierno

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, comparte "totalmente" el diagnóstico de Imaz y defiende que las empresas se vayan a otros lugares "cuando ven inestabilidad jurídica y regulatoria". Asimismo, insiste en recordar que las empresas son propiedad de sus accionistas, quienes invierten dinero y tienen que ser retribuidos.

"Cuando estamos viendo impuestos a la carta, que generan una inestabilidad total, y son impuestos por que sí, pues las empresas tienen la obligación de buscar los espacios adecuados, la libertad y todo el derecho a hacerlo", sostiene Garamendi.

Al hilo de esto, denuncia que "parece un pecado mortal" que los accionistas tengan derecho "a que sus sus acciones tengan un crecimiento, un valor, o a que puedan cobrar unos dividendos". El líder de la CEOE recuerda que "las empresas están para ganar dinero", que es lo que crea empleo y garantiza un buen futuro económico para el país.

"No estamos de acuerdo con la amnistía"

Al respecto del documento publicado ayer por el Círculo de Economía catalán apoyando la amnistía, Garamendi asegura que no lo ha leído, pero "nosotros no estamos de acuerdo con la amnistía".

Como presidente de la patronal, asegura que "creemos en el estado de derecho, en la Constitución, en la monarquía parlamentaria, en la estabilidad y en un país que ha funcionado fenomenal durante 45 años", dice Garamendi, que insiste en que "no es no".

La amnistía no encaja en el sistema legal español

Además, opina que la amnistía, tal y como la plantea el Círculo de Economía -que presentan una futura amnistía que obtuviese el apoyo del PP-, "no encaja en el sistema legal español", a pesar de la buena voluntad por las partes. "La amnistía es olvido, viene de amnesia, y creo que la justicia es ciega, pero existe", determina.

El escenario económico actual "no es el mundo de yupi"

El último dato del PIB certifica que la economía española se desacelera. Creció entre julio y septiembre gracias al consumo de las familias, un 0,3%, una décima menos que el trimestre anterior. El dato sitúa muy lejos de las previsiones oficiales el crecimiento interanual.

Para Garamendi, el escenario económico actual "no es lo que nos están contando; no es la catástrofe, pero no es el mundo de yupi", como sostiene el Gobierno. El líder de la patronal exige al Gobierno "aplicar el rigor presupuestario" y le reprocha que genere inestabilidad, que castigue los salarios subiendo las cotizaciones, y que demonice a las empresas.

Pide que no gobiernen "los extremos"

Por último, pide que no manden en España "los extremos" y valora los años de éxito de la democracia, que han llegado "desde la alternancia dentro de una moderación" de centro-derecha y centro-izquierda. "Eso es por lo que nosotros suspiramos y aspiramos", dice pensando en "lo que le vendría mejor al país" y a las empresas.