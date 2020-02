Antonio Dechent: "Recomiendo 'Hasta que la boda nos separe' a las parejas que van a casarse, porque quizá les haga cambiar de opinión"

Antonio Dechent recomendaría 'Hasta que la boda nos separe' a parejas que están a punto de casarse. "Como terapia, es más, puede que se arrepientan y eso les favorezca a ellos, a su familia... si están enamorados, para qué estropearlo", asegura el actor sevillano con sorna. "Dani de la Orden trabaja muy bien este género de películas, saca oro de las piedras... Es muy difícil que un guion de comedia te sorprenda, y me ha sorprendido muchísimo la puesta en escena de la película", explica Dechent.

Leo Harlem también interpreta a un personaje de la producción de Atresmedia Cine, y Dechent, dice sobre el humorista que "es un plasta que no debe tener vida y no deja de hablar cuando te pilla". Aunque admite también que es "buena gente" y que en la película, "aunque nadie le haga caso, está muy en su sitio". Harlem ha intervenido durante la entrevista a través llamada telefónica para hablar sobre Dechent: "Es multidisciplinar, ilocalizable... y gasta la misma talla desde siempre... él sí que tiene contento a los de vestudiario y no yo". "Entre cigarro y cigarro, mete las frases donde toca, el es más de método Estanquislavski", dice Harlem sobre el método de trabajo actoral de Dechent, que asegura también que Dechent "está hecho de celuloide".

El actor se confiesa y nos cuenta que para sacarse un dinerillo y pasar el tiempo organizaba subastas un poco particulares. "Hay señores sabios que pueden llenar teatros diciendo tonterías, como Leo Harlem, pero yo no puedo", asevera Dechent.

