Ángel Gabilondo: "Necesitamos que se formen gobiernos territoriales pensando en España"

El candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo , reflexiona en Más de uno sobre la situación política de España, "creo que tenemos que tener esa visión de país, estamos hablando siempre de España pero pensemos en ella y hagamos un esfuerz o, si no lo hacemos estamos abocados a permanentes elecciones" . Además, explica que se reunió con Rocío Monasterio por "cortesía parlamentaria".

Durante su entrevista en Más de uno, Gabilondo ha explicado que "no sólo es importante que se forme un gobierno sino que esté en condiciones de abordar las reformas necesarias". Por lo que aboga por la responsabilidad política, "estamos hablando siempre de España pero pensemos en ella y hagamos un esfuerzo, si no lo hacemos estamos abocados a permanentes elecciones".

Asimismo, considera que "todos tenemos la impresión de haber mejorado muchísimo tras los comicios, pero resulta que ninguno tenemos la mayoría suficiente", e invita a reflexionar a los partidos.

En cuanto a la Comunidad de Madrid, comenta "el resultado que hemos visto es que PP, Ciudadanos y Vox confluyen, y llevaría a tener como resultado a tener el alcalde del PP". Aunque asegura que, tras haber ganado las elecciones, su obligación "es luchar para construir una mayoría que sea capaz de presentarme como candidato a la asamblea".

También recuerda que se ha reunido con todos los candidatos, incluida la de Vox, Rocío Monasterio, "por cortesía parlamentaria".

Por otro lado, el candidato socialista se muestra discordante con que el partido de Errejón no esté representado en la Mesa del parlamento, "nos parece que no se está cumpliendo el Estatuto de Autonomía, es la primera vez en la Historia de la Asamblea de Madrid en la que todos los grupos no están representados".

Sobre su futuro, Gabilondo ha afirmado que, de momento, "está en la Comunidad de Madrid. Reflexionaré sobre qué dirección habré de tomar para servir a mi país".