Ana Beltrán, sobre la investidura de Chivite: "Es una traición política del PSOE a Navarra y a España"

A la pregunta de si su partido consideraría la abstención a Pedro Sánchez si el PSOE diera marcha atrás al pacto con Bildu en Navarra , Ana Beltrán ha dicho: "no me compete a mí la decisión, pero todavía están a tiempo. Le lanzo a Sánchez que aún está a tiempo de deshacerlo".

Beltrán se ha mostrado "orgullosa" por la confianza que ha depositado Pablo Casado en ella, pero ha afirmado que también está "inquieta" por la reponsabilidad de tener un cargo como este.

La nueva secretaria de Organización del PP ha dicho que la investidura de María Chivite con el apoyo de Bildu es una "traición" del PSOE a Navarra y a España porque están pactando con un partido "legal, pero inmoral que sigue amparando los asesinatos" después de que los navarros hayan dicho que querían "sacar al nacionalismo vasco del Gobierno".

Ha considerado un "peligro" que los nacionalistas vayan a continuar en el Gobierno navarro porque en los cuatro años que han estado en el poder, "han dado muchos pasos para su objetivo de anexionar Navarra al País Vasco". Ha dicho que este objetivo lo hacen a través de tres vías: la imposición de la lengua -obligando en la educación de una lengua "que no es oficial en toda Navarra; sólo la habla un 7%-, los símbolos -la Ikurriña estuvo colocada en varios edificios-, y el territorio.

La dirigente popular ha afirmado que esto demuestra que Pedro Sánchez "no es de fiar" y que prácticamente era una "farsa" cuando les tendía la mano para negociar.

Por esta razón, ha asegurado que su partido no dará la abstención al PSOE porque son "alternativa de gobierno": "aspiramos a gobernar España más pronto que tarde".

No obstante, a la pregunta de si el PP consideraría la abstención si el PSOE diera un paso atrás en Navarra, Beltrán ha opinado que no le "compete" a ella decidirlo, pero "aún están a tiempo". "Le lanzo al señor Sánchez que está a tiempo de deshacer lo de Navarra. A mí no me compete la decisión, pero todavía están a tiempo", ha dicho.

Sobre las declaraciones de Pablo Casado de "refundir" el centro derecha, Beltrán ha considerado que la fórmula de Navarra Suma es de "éxito" y "exportable" a otras comunidades y a toda España. Ha afirmado que la desmembración de la derecha no les ha beneficiado: "el hecho que haya tres partidos de centro derecha", en referencia a PP, Ciudadanos y Vox.

Por último, ha quitado importancia a las ausencias de Alberto Núñez Feijóo y de Juan Manuel Moreno Bonilla de la Junta Directiva Nacional en que "tenían otros compromisos en sus comunidades". Ha asegurado que hay "mucho interés" en querer crear fricciones que no existen y que, el hecho de que haya voces discrepantes dentro del partido es "sano", pero lo importante es que todos van "a una" con Pablo Casado.