Cayetana Álvarez de Toledo será la portavoz del PP en Congreso y Javier Maroto el del Senado

Hace unos días , Álvarez de Toledo no escondía en Más de uno su deseo de ser nombrada portavoz de su partido en la Cámara Baja y manifestó su preferencia clara por la celebración de unas nuevas elecciones.

La mano derecha de Pablo Casado seguirá siendo el todavía secretario general del PP, Teodoro García Egea.

En la Secretaría de Organización estará Anabel Tran; en la parte territorial, Antonio González Terol; en la sectorial, Isabel García Tejerina; en la parte social, Cuca Gamarra; en el área de comunicación, Pablo Montesinos; y la participación será para Jaime Olano.

Andrea Levy tendrá un papel menos relevante en esta nueva etapa y será la responsable del Comité de Derechos y Garantías.

El mensaje de Pablo Casado durante su intervención en la Junta Directiva Nacional ha sido claro: "no hay nada que negociar" con el Pedro Sánchez que se "deja querer" por Bildu y que busca el apoyo de los radicales.

El líder del PP habla de una "refundición, no refundación" del partido, con nuevos aires y equipo. No elude el debate político y ha respondido a la gran pregunta sobre la posición de su formación asegurando que no habrá abstención.

"La abstención no es posible con Pedro Sánchez. Se lo dije al finalizar la sesión del jueves: le respeto a él, a su partido, pero no respetamos su propuesta de Gobierno ni su candidatura como para apoyarla", ha dicho.

Después, ha llegado el turno de hablar de pactos. Ha dicho que Sánchez "no sabe pactar" y el ejemplo es que el PP sí lo ha hecho: "hemos llegado a 12 acuerdos compartidos y a 20 con agrupaciones electores".

"El PP ha conseguido pactos con una veintena de siglas dejando muy claro que nosotros queremos desbloquear cuando los españoles han dado un mandatao para que se formen gobiernos", ha dicho.

En la Junta Directiva Nacional no han estado ni Moreno Bonilla, ni Alfonso Alonso, ni Núñez Feijóo. Los tres han señalado que tenían problemas de agenda para acudir a la reunión.