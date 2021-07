'Ama': Una película sobre el desamparo y la culpabilidad ligada a la maternidad

En diciembre del año 2015 la socióloga israelí Orna Donath publicó un estudio titulado: “La maternidad arrepentida: un análisis sociopolítico”. En él, Orna había recopilado el testimonio y las experiencias de 23 mujeres que hablaban sobre el hecho de ser madre, pero desde un punto de vista inédito. Y por ello este estudio generó un cierto revuelo. Estas 23 mujeres sentían –y así se lo dijeron a la socióloga- que la maternidad había sido “el mayor error de sus vidas”.

No es que no quisieran a sus hijos, las entrevistadas decían arrepentirse de haber sido madres por lo que supone la propia experiencia de la maternidad. Que esto les había privado de vivir sus vidas como ellas hubieran deseado. Algunas incluso reconocieron abiertamente –y por eso este estudio provocó algo de polémica cuando se publicó- que si pudieran volver atrás, no tendrían a sus hijos. A raíz del estudio, la autora explicó que "la maternidad es una relación humana como otras, no el reino mítico que venden". Decía Orna Donath que “cuando la experiencia maternal no es lo maravillosa que se supone que debería ser, muchas mujeres se sienten monstruos”.

'Ama', una película que deconstruye el mito de la maternidad

Este viernes se estrena una película que deconstruye ese mito de la maternidad al que se refería la socióloga israelí. Se titula 'Ama', dirigida por Jùlia de Paz Solvas, y ha sido una de las triunfadoras del último Festival de Cine de Málaga, donde se llevó el Premio Feroz Puerta Oscura -otorgado por la prensa especializada- y la Biznaga de Plata a la mejor interpretación femenina a Tamara Casellas.

Uno de los matices de la película es el desamparo en el que se encuentran la protagonista, Pepa, y su hija Leila. Además, en toda la obra está presente la culpabilidad ligada a la maternidad, puesto que el mito de la maternidad "provoca que muchas mujeres madres vivan en constante frustración al no llegar a los estándares", sostiene Jùlia. "Aunque no lo sepa, Pepa lleva el peso de esa culpabilidad arrastrada de generaciones anteriores", cuenta Tamara.

"No estamos salvando vidas, estamos rodando una película sobre una historia que hay que contar"

A la hora de rodar la película, Jùlia agradece el apoyo de todo su equipo, "la responsabilidad ha pasado a una sororidad, a un apoyo mutuo entre todos", explica Jùlia. Como actriz protagonista, Tamara recuerda el segundo día de rodaje cuando se bloqueó en mitad de una secuencia al sentir toda la responsabilidad que caía en ella, pues el personaje de Pepa lleva todo el peso de la historia. "Me metí en la cocina a llorar hasta que vino Jùlia y me dijo: 'No estamos salvando vidas, estamos rodando una película y hay que contar esta historia'".