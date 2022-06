Alejandro Tiana: "Que un gobierno autonómico quiera añadir más conocimiento en el currículo no es un incumplimiento"

Alejandro Tiana, ex secretario de Estado de Educación, habla en 'Más de uno' con Carlos Alsina sobre la ley de Educación, que modifica el currículo de Bachillerato y de la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo por atentar contra la libertad y la justicia de los alumnos.

¿El Ministerio tiene alguna responsabilidad sobre lo que dicen los libros de texto?

Según explica Tiana, "el currículo no es fijado por el Ministerio", sino que "es fijado por cada Comunidad Autónoma". El ministerio lo que indica es el mínimo que se debe incluir en los libros de texto, pero cada Comunidad tiene la potestad de ampliarlo. Es decir, que Isabel Díaz Ayuso tiene la posibilidad de añadir más temario en Bachillerato si lo desea.

Además, el ex secretario de Estado indica que "los libros de texto en España no están sometidos a ningún régimen de autorización previa". Al igual que "los docentes no están obligados a usar libros de texto". Únicamente en los centros privados o concertados es donde se dice a los maestros qué libros usar.

Por otro lado, Alejandro Triana confirma que las editoriales tienen libertad para poner lo que desean dentro de los libros de texto, que normalmente se ajusta a los criterios de venta, que lo que les interesa, que sean comprados.

Los profesores y alumnos se quejan de que no conocen la época actual

Y, en cuando al la inspección, el ex secretario asegura que únicamente es para alertar sobre temas que van en contra de la ley, como por ejemplo, si se hiciese apología del terrorismo, "pero no tiene capacidad para autorizar o desautorizar".

También defiende que los niños comienzan a estudiar toda la Historia desde los 6 años, lo que han hecho en Bachillerato es recuperar lo que era tradicional, estudiar solamente los últimos años ya que los "profesores y alumnos se quejan de que no conocen la época actual".

Me parece sacar las cosas de quicio

Por lo que cree que la respuesta de Ayuso ha sido "sacar las cosas de quicio" y recuerda a la presidenta madrileña que si quiere ampliar temario no sería un incumplimiento de la ley.

Otra de las críticas que ha recibido la ley Celaá ha sido que se antepongan las emociones o sentimientos de los alumnos al conocimiento, a lo que Tiana alega que "la escuela puede enseñar de una manera diferente que no sea únicamente reducida a poner asignaturas".

Asimismo, dice que la "concepción de las competencias que incluye el currículo en diferentes etapas responde a una recomendación de la Unión Europea" que hizo en 2006 y se revisó en 2018. Por lo que insiste en que no se trata de algo ideológico.

"Estoy seguro que en algunas cosas nos hemos equivocado, pero creo que es una cosa que está bien hecha", expone.

Enseñanza del español en Cataluña

En cuanto a la polémica generada por la enseñanza del español en Cataluña, el ex secretario de Estado de Educación matiza que el "44% de los españoles vivían en comunidades con más de una lengua oficial", pero que está inmersa de distinta manera. Y "lo que la ley dice que todos los ciudadanos en España en su etapa de escolarización obligatoria tienen que alcanzar un nivel de dominio de las lenguas cooficiales de su comunidad", por lo que "no puede haber normas rígidas de un sitio para otro".

Además, se muestra convencido de que su ley es lo correcto y aclara: "Nuestro objetivo debe ser que todos los jóvenes conozcan las lenguas cooficiales de los lugares donde viven".

"No es necesario aplicar la memoria del mismo modo"

Sobre la memoria, Alejandro Tiana sostiene que aunque "es necesario tenerla" ya no hace falta "aplicarla del mismo modo". Por ello, desde Educación intentan "que el aprendizaje no sea únicamente memorístico, sino que use la memoria como un elemento fundamental para la construcción del conocimiento".