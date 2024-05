Alejandro Fernández: "La agenda de Salvador Illa es la que le marque Pedro Sánchez"

El Partido Popular es uno de los ganadores de las elecciones catalanas al pasar de tener tres escaños en el Parlament a quince diputados. Así, el candidato popular a la presidencia de Cataluña, Alejandro Fernández, se ve consolidado en su posición después de un "gran éxito" que comparte con la dirección nacional de su partido.

Los catalanes quieren poner fin al procés

Hace tres años, en las anteriores elecciones, el independentismo superaba por primera vez el 50% del voto. Sin embargo ahora, todas las marcas independentistas suman el 43% del voto, lo que supone un notable retroceso del independentismo.

"El gran mensaje de fondo de la sociedad catalana es que el proceso se acabe", asegura Fernández mientras critica a Pedro Sánchez por reactivar el 'procés' "resucitando a Puigdemont".

En su opinión, la clave de las próximas semanas será "si se continúa con el proceso separatista o no". En este sentido, no cree que el proceso se haya acabado, sino que "la cuestión es si Sánchez o Salvador Illa lo van a resucitar y retroalimentar de nuevo".

¿Continuarán pactando Sánchez, Illa y Puigdemont?

Al perder la mayoría en el Parlamento catalán, el independentismo ya no podrá sacar adelante leyes de desconexión, hacer declaraciones unilaterales de independencia o proclamar la secesión. A pesar de esto, Fernández insiste en que "hace tiempo que el independentismo ya no iba en esa dirección", sino que se centraban en "desarmar las grandes instituciones del estado para que, cuando lo volvieran a hacer, no hubiera nadie delante".

La agenda de Salvador Illa es la que le marque Pedro Sánchez

Por lo tanto, ahora el asunto es "si van a seguir pactando Sánchez, Illa y Puigdemont" y van a lanzarse a la autodeterminación, como paso final, y a la meta volante de "cambiar la España de la Transición hacia un modelo confederal asimétrico plurinacional".

Con todo, el candidato del PP considera que "la agenda de Salvador Illa es la que le marque Pedro Sánchez" porque "lo que ha hecho durante toda esta legislatura es plegarse ante Esquerra Republicana".

"La amnistía es profundamente inmoral"

En su opinión, el apaciguamiento ante el independentismo siempre acaba siendo una mala estrategia porque alimenta a quien está completamente acabado. Fernández entiende que haya quien crea que estas políticas a corto plazo hayan servido para distensionar, pero también se han hecho cosas inmorales, como la amnistía, no cumplir leyes lingüísticas o el intento constante de expulsar a la Guardia Civil y la policía nacional de Cataluña.

Sánchez sacrificará a Illa para continuar en la Moncloa desarrollando sus acuerdos con Puigdemont

"La amnistía es profundamente inmoral. Es una transacción corrupta en la que por el hecho de tener la llave de la gobernabilidad tienes la impunidad para cometer cualquier delito. Es una auténtica barbaridad", considera.

Según el pronóstico del candidato del Partido Popular, después de estas elecciones autonómicas, "Pedro Sánchez sacrificará a Illa para continuar en la Moncloa desarrollando sus acuerdos con Puigdemont". Esto, insiste, "sería una traición al veredicto de las urnas".