La alcaldesa de Cartagena, sobre la DANA: "Estamos haciendo rescates, sobre todo, de personas atrapadas en los vehículos"

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, pone en alerta a la población a causa de las fuertes lluvias provocadas por la intensa DANA que está generando graves inundaciones.

Según Arroyo, "durante toda la noche ha llovido de forma abundante y sostenida". Tanto, que han llegado a tener nivel rojo durante toda la madrugada y con acumulados de 100 litros durante cuatro horas e, incluso, momentos de de 60 litros acumulados en una hora y de hasta 120 litros en algunos puntos de la ciudad.

Por ello, la alcaldesa destaca que "la actuación de los servicios de emergencias se ha circunscrito, sobre todo, en la zona centro, en el casco urbano del municipio y también de la zona oeste". Además, comenta que todavía están "haciendo rescates, sobre todo, de personas atrapadas en los vehículos".

Seguimos insistiendo en evitar todos los desplazamientos que no sean imprescindibles

La alcaldesa de Cartagena solicita a los ciudadanos que extremen las precauciones, especialmente al volante. "Seguimos insistiendo en evitar todos los desplazamientos que no sean imprescindibles", indica. Pide también que "se eviten todas las zonas inundables, las carreteras que habitualmente tienen problemas que están cerca de las ramblas y que no hagamos nada que no sea imprescindible".

Por su parte, recuerda que se han suspendido las clases en los colegios, institutos, actividad en los centros de día, actividad deportiva. "El principal mensaje es que nos quedemos en casa y que solamente se hagan los desplazamientos urgentes e imprescindibles", concluye.