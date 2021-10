Los alcaldes de Zaragoza y Alcalá de Henares piden al Gobierno que se restituya con "máxima celeridad" el impuesto de plusvalía

LEER MÁS Los ayuntamientos urgen a Hacienda para crear un ingreso que supla al de plusvalías

La anulación del impuesto de plusvalía por parte del Tribunal Constitucional al considerar ilegal la fórmula con la que se calcula este tributo, ha generado numerosas dudas a los ayuntamientos y contribuyentes particulares al desconocer qué situación se plantea tras el fallo judicial.

Luis del Amo, secretario del Registro de Economistas Asesores Fiscales, explica en 'Más de uno' que quien esté cerrando la venta de su vivienda en estos momentos, en principio no tendría que pagar el impuesto de plusvalía, al menos hasta que el legislador no le de un nuevo contenido a los artículos considerados inconstitucionales para que el impuesto sea calculado de otra manera.

¿A quiénes se les reembolsará el impuesto?

Si se ha declarado nulo el impuesto de plusvalía, aquellos que ya pagaron el impuesto deberían poder reclamar el reembolso de lo pagado. Sin embargo, según la nota informativa, esta decisión del Tribunal Constitucional no afecta a situaciones firmes. En este caso, del Amo aclara que los contribuyentes se pueden encontrar en diferentes condiciones, pues el impuesto de plusvalía en unos casos se liquidaba y en otros se autoliquidaba, es decir, la persona hace el impreso y paga en el plazo correspondiente.

En el caso de autoliquidación -opción escogida por la mayor parte de los contribuyentes- aquel que haya autoliquidado el impuesto, si desde que terminó el plazo de presentación del periodo voluntario del impreso no ha acurrido nada y han trascurrido menos de cuatro años, puede solicitar la rectificación de la autoliquidación presentada y la devolución de ingresos indebidos. Por tanto, les tendrán que devolver lo ingresado.

¿Tienen que pagar el impuesto quienes aún no lo han hecho?

Aquellos contribuyentes que todavía no han abonado el impuesto de plusvalía, ¿deben pagarlo? Luis del Olmo considera que, al ser considerado ilegal y estar "paralizado", no tiene que sentido presentar la autoliquidación. Asimismo, vaticina que quienes estén en proceso de vender su vivienda no tendrían por qué tener prisa en dicho proceso para evitar pagar el impuesto, pues la redacción de los nuevos artículos llevará meses. "A no ser que el Legislativo entienda que esto es un motivo de urgencia, en base a la financiación de los ayuntamientos, y se apruebe por un decreto ley", puntualiza.

Los ayuntamientos exigen que se restituya la norma con la "máxima celeridad"

Javier Rodríguez Palacios, alcalde de Alcalá de Henares y responsable de financiación de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), defiende que este impuesto es importante "para dar unos buenos servicios públicos a los vecinos". Por ello, exige que se restituya con la "máxima celeridad" y que pide que tanto el Gobierno, como todos los partidos políticos, "generen un nuevo espacio de seguridad jurídica para los ayuntamientos".

El alcalde considera que esto es "una llamada de atención" a todos los partidos políticos porque algunos asuntos deberían estar fuera de las luchas partidistas. De igual modo, sostiene que esta anulación es algo transversal que "afecta a todos" y critica que las normas técnicas se encallen en batallas políticas. "Confío en que, de verdad, se lo tomen en serio todos los partidos", argumenta Rodríguez Palacios.

Críticas al Gobierno por dejación de funciones

Por su parte, Jorge Azcón, alcalde de Zaragoza y portavoz de la FEMP, no descarta dialogar para solucionar el problema, pero insiste en que "la pelota está en el Gobierno". "Si hoy estamos aquí es porque ha habido una dejación de funciones por parte del Gobierno de España", sostiene.

Además, Azcón critica que esta inseguridad jurídica relacionada con el impuesto de plusvalía se suma a la precaria situación de los ayuntamientos, que no han recibido las ayudas del fondo Covid, los fondos europeos y desconocen qué va a ocurrir con el fondo de transporte.