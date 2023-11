El abogado de Conde-Pumpido dice que la denunciante si no es prostituta "lo parece"

La juez del juzgado de instrucción número 11 de Madrid decidió dejar en libertad este domingo al abogado Cándido Conde-Pumpido Varela, hijo del presidente del Tribunal Constitucional y a otros dos amigos, acusados de violar la madrugada del viernes a una prostituta en un chalet.

Según la versión de la mujer, fue contratada por uno de ellos, pero los tres hombres no respetaron lo acordado y la forzaron a realizar prácticas sexuales que no quería. La juez, después de ver las grabaciones de las cámaras que hay en el edificio del abogado, considera que no tiene ninguna base el relato de la denunciante, Aline Fernández.

La denunciante amenazó con difundir los hechos a la prensa y arruinarle la vida

El abogado del acusado, Ricardo Álvarez Osorio, sostiene que la denuncia no tiene la más mínima credibilidad y que su cliente es inocente. Por ello, asegura que se archivará el caso y "llegará la imputación de esta persona por denuncia falsa", quien abordó a Cándido Conde-Pumpido en un bar de copas unos días antes.

A partir de ahí, ella inicia una relación con él "de una intensidad que no es proporcional a la novedad de la relación, muy obsesivo e insistente", explica su abogado y amigo Álvarez Osorio en 'Más de uno'. Cuando suceden los hechos, la mujer llevaba viviendo en su casa más de dos días.

"Él le estaba pidiendo desde hacía 24 horas que, por favor, se fuera porque no aguantaba más", detalla. Al final, Cándido le pide a su chófer que la lleve y ella, "histérica", le dice que no, que le lleve él mismo. Después de varias discusiones, a la mujer "le sale un brote de ira" y empieza a golpear la puerta y a amenazarle con difundirlo a la prensa, llamar a la policía y arruinarle la vida.

Entonces, la mujer llamó a la policía diciendo que le habían violado. Lo que desconocía era que en la casa había un circuito cerrado de cámaras que registra todos sus movimientos, "bebiendo vino, pasándoselo bien, Cándido intentando descansar en su dormitorio y ella como un moscardón dando vueltas por toda la casa sin parar", cuenta el abogado, quien sostiene que la policía tendría que haber "detenido inmediatamente a la señorita".

Considera "innecesario" el protocolo de actuación

En este sentido, Ricardo Álvarez Osorio considera "inaceptable" que exista "un protocolo de actuación que ate a la policía" y les impida tener juicio crítico. "Si la policía está viendo que la denuncia es falsa, me parece inaceptable que deje 24 horas más detenidas a tres personas", insiste.

Así, considera que en España "hemos llegado a un nivel de protección desmesurada", por lo que, a base de denuncias falsas, acabará habiendo "un retroceso legal en un derecho que ha costado mucho conseguir".

Durante los dos días y medio que ella estuvo en su casa, Cándido Conde-Pumpido Varela no se planteó llamar a la policía para evitar llamar la atención de la prensa y ser parte de un escándalo mediático.

La jueza "no es amiga" de la familia Conde-Pumpido

Algunas informaciones sostienen que la jueza encargada del caso es amiga de la familia Conde-Pumpido, algo que su abogado niega alegando que es común, igual que ocurre en otras profesiones, que "un círculo común profesional haya un entorno de cercanía", pero "no es amiga del padre de este señor".

Sobre si la denunciante es prostituta: "Si no lo es, tiene toda la pinta"

Al respecto de la actividad profesional de la denunciante -de la que se ha dicho que se dedica a la prostitución- el abogado Álvarez Osorio critica que se publique información sin contrastar, pero asegura que, "si no lo es, tiene toda la pinta".

"Su Instagram fue modificado después de la denuncia, donde había algunas fotografías atrevidas y subidas de tono. [...] Después de que detuvieran a Cándido, tuvo un lavado de cara que parecía el Instagram de la Comunidad de Madrid", dice.

Sugiere que la mujer fue "enviada por alguien"

Ante todo, el abogado insiste en que su cliente "nunca le pagó dinero y ella tampoco se lo pidió", por lo que duda que se dedicase a la prostitución. En su opinión, la mujer podría haber sido utilizada por otra persona para generar una situación comprometida al hijo de Cándido Conde-Pumpido.

Así, duda que la mujer fuese "de motu propio por un enamoramiento espontáneo de mi cliente", sino que "haya ido con otra intención o enviada por alguien".