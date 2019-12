El dilema: Sigue la presión por la Lotería ¿hay que comprar también participaciones?

Sergio del Molino y Edu Galán responden a las dudas existenciales de los oyentes de Más de uno . En este caso, continúan hablando de la Lotería y de las presiones que se reciben hasta la Navidad para comprar décimos o participaciones. Además, analizan si es mejor decirle la verdad a un amigo que sabes que te está mintiendo aunque sepas que va a generar una gran discusión.

CON SERGIO DEL MOLINO Y EDU GALÁN

Asimismo, siguen reflexionando sobre la hipocresía de la Lotería y de las participaciones que van destinadas para cosas benéficas (como comprar la equipación de fútbol a unos niños) y de las cuales nunca ganas nada.

Una oyente plantea a nuestros expertos en moral si debe decirle a un amigo que sabe que está mintiendo la verdad, aunque vaya a generar una gran discusión entre ambos. Edu Galán afirma que la amistad está por encima y explica que sincerarse solo te hará "perder la salud". Además, apunta que "lo único que va a hacer tu amigo es mejorar sus habilidades en la mentira", porque según confirma, las personas no cambian. Por otro lado, Sergio del Molino opina lo contrario, que es mejor decir la verdad, porque quizás ya estás harto de ese amigo que no te aporta nada.