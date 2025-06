El dilema de Jorge Freire: si nos llega por error un bizum de un desconocido, ¿está mal no devolverlo?

Buenos días, Más de Uno. Me llamo Teresa y os escucho todos los días desde Burgos. De hecho, el otro día, escuchando la radio, oí una noticia de que habían denunciado a un señor porque le había llegado un Bizum por error de un desconocido y no lo había devuelto.

Entonces, claro, a mí me surge ese dilema: si a mí me llega un bizum de alguien que no conozco, que se ha equivocado al enviármelo a mí, y yo no digo nada, ¿está mal o éticamente hay alguna manera de ver que eso está bien hecho? O sea, que no pasaría nada. No sé. ¿Qué opinas, Freire?