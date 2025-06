El dilema de Jorge Freire: ¿Quedarnos callados o enfrentarnos a la mala educación?

"Buenos días. Me llamo María, soy admiradora de Jorge Frente, tengo todos sus libros, lo escucho en la radio y lo escucho en esta sección del programa. Aprovecho también para felicitar a Carlos Alsina por su merecido "Luca de Tena" y el resto de premios que le han dado, y ahí va mi dilema que me gustaría que tratarais

Hace unos días, en el autobús, iba una persona mayor de pie y varios chicos jóvenes sentados. Les dije que por qué no le dejaban el asiento y me contestaron que me metiera en mis asuntos. Freire, ¿qué te parece lo correcto? ¿Quedarnos callados o enfrentarnos a esa mala educación? Gracias".