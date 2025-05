El dilema de Jorge Freire: ¿Gritamos porque así creemos tener más razón?

El dilema que se le plantea a Jorge Freire

En una discusión, a todo el mundo le gusta tener la razón sobre el tema a debatir, pero hay personas a las que les desespera como es el caso de la oyente que le envía su dilema a Jorge Freire: "A mí me gustan mucho las tertulias políticas, tanto en la tele como en la radio, pero hay veces que me desespero y tengo que apagarlo. ¿Por qué gritan de esa manera? Yo me pregunto, ¿será que los partidos políticos les dan un sueldecito a esos periodistas o comentaristas para que griten más que el contrario y así tengan la razón?"