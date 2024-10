El dilema: ¿Cómo hacer que mi hijo adolescente sea responsable de sus acciones?

El dilema de esta semana:

"No consigo que mi hijo adolescente se haga responsable de sus acciones. De hecho, cuando le señalo que no ha hecho lo que debía hacer (por ejemplo, limpiar su cuarto o hacerse la cama), ni siquiera se siente culpable. ¿Qué me recomiendas?"

Jorge Freire recomienda no juntar la responsabilidad con la culpa y cree que el oyente Rafael se equivoca cuando dice que su hijo no se siente culpable. Así, hace un ejercicio sobre la historia de la palabra "responsabilidad" y las variaciones de significado que ha tenido a lo largo de la historia.

En definitiva, es importante hacer responsables a los hijos, pero sin culpabilizarles. Al final, ser maduro es asumir responsabilidades.