Trabajo en una empresa con un trabajo bastante creativo, tenemos un espacio de 'coworking' muy amplio, compartido con bastantes personas y siempre hay música de fondo. Se supone que es para ayudarnos a la concentración, pero a mí me molesta inmensamente. Lo he comentado alguna vez, pero a todo el mundo le gusta mucho, pero a mí me molesta y repercute en mi desempeño. Y la verdad es que no sé qué hacer. ¿Qué me podrías recomendar?